SunsetScreen - программа, с помощью которой можно настроить автоматическое затенение экрана монитора в ночное время работы. Согласно исследований разработчиков, чрезмерное синее свечение ночью вызывает проблемы с таким элементом как мелатонин - гормон эпифиза, регулирующий суточные ритмы. Так вот, нашему организму начинает казаться, что сейчас день и поэтому спать не хочется. Все это приводит к расстройству дневного ритма, бессоннице и т.д. Приложение SunsetScreen имитирует закат на экране дисплея: в цветовой палитре экрана постепенно появляются желтые и красные оттенки, что и воспринимают наши глаза, а в теле воспроизводится мелатонин.

SunsetScreen полностью настраивается для любого часового пояса. Здесь можно отрегулировать яркость и интенсивность эмулируемого дневного и ночного света, время начала имитации восхода/заката солнца, длительность переходной фазы для подготовки глаз и др. Тем самым люди с разными ритмами сна и бодрствования смогут полностью адаптировать удобный для себя режим при работе за компьютером.