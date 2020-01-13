Universal Watermark Disabler 1.0.0.6
Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
DesktopOK 6.81
DesktopOK - небольшая бесплатная и портативная (не требующая установки) программа, предназначенная для сохранения и восстановления местоположения иконок на рабочем
SunsetScreen 1.31
SunsetScreen - программа, с помощью которой можно настроить автоматическое затенение экрана монитора в ночное время работы
Аура Леса - дневного и ночного 2.8.8.208
Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)
7 Taskbar Tweaker 5.8
7 Taskbar Tweaker - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой мощный твикер для панели задач рабочего стола, с помощью которого можно легко настроить
AquaSnap 1.23.8
AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции,