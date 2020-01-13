SunsetScreen для Windows

SunsetScreen 1.32

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SunsetScreen 1.32Описание   Скачать SunsetScreen 1.32СКАЧАТЬ (2,82 Мб) Скриншоты SunsetScreen 1.32Скриншоты (3)   Статистика SunsetScreen 1.32Статистика   Отзывы о SunsetScreen 1.32Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SunsetScreen - программа, с помощью которой можно настроить автоматическое затенение экрана монитора в ночное время работы. Согласно исследований разработчиков, чрезмерное синее свечение ночью вызывает проблемы с таким элементом как мелатонин - гормон эпифиза, регулирующий суточные ритмы. Так вот, нашему организму начинает казаться, что сейчас день и поэтому спать не хочется. Все это приводит к расстройству дневного ритма, бессоннице и т.д. Приложение SunsetScreen имитирует закат на экране дисплея: в цветовой палитре экрана постепенно появляются желтые и красные оттенки, что и воспринимают наши глаза, а в теле воспроизводится мелатонин.

SunsetScreen полностью настраивается для любого часового пояса. Здесь можно отрегулировать яркость и интенсивность эмулируемого дневного и ночного света, время начала имитации восхода/заката солнца, длительность переходной фазы для подготовки глаз и др. Тем самым люди с разными ритмами сна и бодрствования смогут полностью адаптировать удобный для себя режим при работе за компьютером.

Что нового в SunsetScreen 1.32?
  • Исправлены ошибки
SunsetScreen
SunsetScreen
SunsetScreen
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 544
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Universal Watermark Disabler 1.0.0.6

Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10

DesktopOK 6.81

DesktopOK - небольшая бесплатная и портативная (не требующая установки) программа, предназначенная для сохранения и восстановления местоположения иконок на рабочем

SunsetScreen 1.31

SunsetScreen - программа, с помощью которой можно настроить автоматическое затенение экрана монитора в ночное время работы

Аура Леса - дневного и ночного 2.8.8.208

Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)

7 Taskbar Tweaker 5.8

7 Taskbar Tweaker - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой мощный твикер для панели задач рабочего стола, с помощью которого можно легко настроить

AquaSnap 1.23.8

AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции,

скачать Adguard

Отзывы о программе SunsetScreen

Алексей про SunsetScreen 1.24 [12-04-2017]

Отличная прога. Глаза точно не болят.
3 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 