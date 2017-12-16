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Documents Free для iOS

Documents Free 11.1 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Documents Free 11.1 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Documents Free 11.1 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (51.8 Мб) Скриншоты Documents Free 11.1 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (11)   Статистика Documents Free 11.1 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Documents Free 11.1 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (1)  
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2.82 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 2.82 из 5
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Documents Free - мобильный офис для iPhone: текстовый редактор и электронные таблицы в одной программе. Documents Free полностью поддерживает работу с файлами форматов .txt и .csv, почти полностью поддерживает полное корректное отображение данных файлов с расширениями .doc, .docx, .xls, .xlsx.

В будущем разработчики планируют полную поддержку указанных форматов и расширение типов данных, которые программа способна конвертировать и отображать.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Documents Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 12 920
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки - Редакторы текста - Эл. таблицы
 Программа Documents Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Documents Free

Серега про Documents Free 5.6 для iPhone, iPad, iPod [14-04-2013]

Огромное спасибо!!!!!!!
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