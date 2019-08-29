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Documents Free для iOS

Documents Free 12.2 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Documents Free 12.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Documents Free 12.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (51.44 Мб) Скриншоты Documents Free 12.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (11)   Статистика Documents Free 12.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Documents Free 12.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Documents Free - мобильный офис для iPhone: текстовый редактор и электронные таблицы в одной программе. Documents Free полностью поддерживает работу с файлами форматов .txt и .csv, почти полностью поддерживает полное корректное отображение данных файлов с расширениями .doc, .docx, .xls, .xlsx.

В будущем разработчики планируют полную поддержку указанных форматов и расширение типов данных, которые программа способна конвертировать и отображать.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Documents Free
Documents Free
Documents Free
Documents Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 13 110
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки - Редакторы текста - Эл. таблицы
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Отзывы о программе Documents Free

Серега про Documents Free 5.6 для iPhone, iPad, iPod [14-04-2013]

Огромное спасибо!!!!!!!
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