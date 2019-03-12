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5 OneNote - отличное приложение от Microsoft для сохранения своих идей и мыслей в цифровом блокноте. Если в момент вдохновления Вас посетила интересная догадка, а под рукой нет ни бумаги, ни ручки, то теперь что бы ее не забыть можно использовать Ваше iOS-устройство. При этом, благодаря функции синхронизации, все заметки будут доступны и на других Ваших устройствах. Основные возможности OneNote: синхронизация заметок между компьютерами и другими устройствами,

одинаковое внешнее оформление записей, в том числе и форматирование,

большие возможности форматирования (полужирное и курсивное начертание, подчеркивание, выделение цветом, увеличение и уменьшение отступа),

удобный поиск по ключевым словам или фразам. Для работы с OneNote необходима учетная запись Microsoft. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app OneNote для Android