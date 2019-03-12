OneNote для iOS

OneNote 16.23 для iPhone, iPad

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Описание OneNote 16.23 для iPhone, iPadОписание   Скачать OneNote 16.23 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (207.55 Мб) Скриншоты OneNote 16.23 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика OneNote 16.23 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о OneNote 16.23 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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OneNote - отличное приложение от Microsoft для сохранения своих идей и мыслей в цифровом блокноте. Если в момент вдохновления Вас посетила интересная догадка, а под рукой нет ни бумаги, ни ручки, то теперь что бы ее не забыть можно использовать Ваше iOS-устройство. При этом, благодаря функции синхронизации, все заметки будут доступны и на других Ваших устройствах.

Основные возможности OneNote:

  • синхронизация заметок между компьютерами и другими устройствами,
  • одинаковое внешнее оформление записей, в том числе и форматирование,
  • большие возможности форматирования (полужирное и курсивное начертание, подчеркивание, выделение цветом, увеличение и уменьшение отступа),
  • удобный поиск по ключевым словам или фразам.

Для работы с OneNote необходима учетная запись Microsoft.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

OneNote
OneNote
OneNote
OneNote
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 435
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки - Синхронизация
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Отзывы о программе OneNote

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