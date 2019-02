Оцените программу!

5 Google Keep - удобное приложение для быстрой записи новых идей и запланированных заданий с возможностью получения напоминания в нужное время или в определенном месте. Теперь Вы не пропустите ни одного важного мероприятия, ни одно интересное событие не пройдет мимо и ни одна самая креативная идея не будет упущена - ведь у Вас есть отличный помощник Google Keep. Создавать новые заметки очень просто. Вы можете писать текст с помощью клавиатуры или рукописным вводом, прикреплять фотографии и картинки, устанавливать периодичность напоминания, организовывать шаблоны, выделять нужные уведомления цветом и др. Если нет времени писать заметку, то можно надиктовать ее, а приложение преобразует голос в текст. Готовыми памятками, кроме всего, можно легко делиться с родными и близкими людьми, передавая им новый кулинарный рецепт, афишу с гастролями любимого артиста, расписание поездов и т.д. Из дополнительных возможностей присутствует опция общего доступа к заметкам (удобно для планирования, например, семейного праздника), синхронизация напоминаний между Вашими несколькими устройствами, отображение записи только в определенном месте и др. В целом, Google Keep очень полезный сервис, который идеально подходит как для активных деловых людей, так и обычных пользователей, позволяя не пропустить ничего нужного и интересно. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

