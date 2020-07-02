Penultimate для iOS

Penultimate 6.3 для iPad

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Описание Penultimate 6.3 для iPadОписание   Скачать Penultimate 6.3 для iPadСКАЧАТЬ (54.2 Мб) Скриншоты Penultimate 6.3 для iPadСкриншоты (5)   Статистика Penultimate 6.3 для iPadСтатистика   Отзывы о Penultimate 6.3 для iPadОтзывы (0)  
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Penultimate - отличный помощник для создания заметок от руки прямо на Вашем iOS-устройстве. Пишите все что угодно, где бы Вы ни находились - на собрании, в дороге, в очереди - и не переживайте, что закончится место или чернила. Доступны разнообразные подложки (чистый лист, клетка, линейка и др.), изменение цвета и размера линий, можно вставлять целые картинки или фотографии. Если что-то нарисовали не так, то есть инструменты отката, или воспользуйтесь стерательной резинкой.

Penultimate отлично синхронизируется с аккаунтом Evernote, что дает возможность просматривать свой проект на любом совместимом устройстве. Кроме того, хорошо реализован поиск, который позволяет находить нужный текст в рукописных заметках.

Одним словом, с Penultimate ни одна важная мысль не будет утеряна, а рукописный ввод становится более продуктивным и удобным.

Penultimate
Penultimate
Penultimate
Penultimate
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 415
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки
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Отзывы о программе Penultimate

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