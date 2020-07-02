Wunderlist 3.4.26 для iPhone, iPad Простое приложение для iPhone и iPad, предназначенное для создания списков дел и управления задачами, с которым вы никогда не забудете про свои планы. C помощью Fliq Notes 2.2.1 для iPhone, iPad, iPod Fliq Notes - хорошая бесплатная записная книжка для iPhone. Заметки можно сортировать по дате создания, названию заметки, категории. Любую из заметок можно послать OneNote 16.38 для iPhone, iPad OneNote - отличное приложение от Microsoft для сохранения своих идей и мыслей в цифровом блокноте

Documents Free 12.2 для iPhone, iPad, iPod Documents Free - мобильный офис для iPhone: текстовый редактор и электронные таблицы в одной программе. Поддерживает работу с файлами форматов .txt, .csv, .doc, Evernote 8.24.6 для iPhone, iPad Evernote - одно из самых лучших приложений для создания, хранения и структурирования важной информации, которую необходимо запомнить Penultimate 6.2.4 для iPad Penultimate - отличный помощник для создания заметок от руки прямо на Вашем iOS-устройстве