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Flixster для iOS

Flixster 8.1.32 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Flixster 8.1.32 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Flixster 8.1.32 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (72.75 Мб) Скриншоты Flixster 8.1.32 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (18)   Статистика Flixster 8.1.32 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Flixster 8.1.32 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Flixster 8.1.32 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Flixster - пожалуй незаменимая программа для любителей новинок кинематографа. Программа позволяет отслеживать фильмы, которые только вышли на большие экраны или выйдут в скором времени. База данных просто огромна. Вы можете сортировать фильмы по рейтингу, читать отзывы или рецензии на фильмы, можете даже просмотреть фрагменты фильма. Хорошо реализована система поиска данных.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Flixster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа Flixster отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Flixster

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