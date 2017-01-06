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Контроль исполнения поручений для Windows

Контроль исполнения поручений 5.6

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Описание Контроль исполнения поручений 5.6Описание   Скачать Контроль исполнения поручений 5.6СКАЧАТЬ (18,54 Мб) Скриншоты Контроль исполнения поручений 5.6Скриншоты (3)   Статистика Контроль исполнения поручений 5.6Статистика   Отзывы о Контроль исполнения поручений 5.6Отзывы (40)  
Оцените программу!
4.45 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля исполнения выданных поручений. Программа написана на Microsoft Excel и полностью открыта для пользователя. Инструмент обладает рядом дополнительных возможностей, например: подключение справочников, генерация отчетов и.т.д.

Ключевые особенности программы:

  • Возможность ручной настройки таблицы поручений
  • Подключение справочников для любых полей программы
  • Автоматическая проверка вводимой пользователем информации
  • Создание необходимых для работы отчетов
Что нового в Контроль исполнения поручений 5.6?
  • изменены процедуры расчета статуса поручений;
  • оптимизирован ряд процедур работы программы;
  • исправлены ошибки версии 5.5;
Скриншоты Контроль исполнения поручений:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 15 869
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел

Отзывы о программе Контроль исполнения поручений

Александр про Контроль исполнения поручений 5.3 [17-08-2016]

Вопрос 1 - сколько стоит проф версия
Вопрос 2 - есть ли функция направления емейл уведомления исполнителю о поставленной задаче и приближении контрольного срока исполнениясрока
| 1 | Ответить

Разработчик про Контроль исполнения поручений 5.1 [19-01-2016]

Здравствуйте!
Все условия представлены на сайте программы
2 | 1 | Ответить

Тимофей в ответ Разработчик про Контроль исполнения поручений 5.1 [27-01-2016]

Спасибо большое!
1 | 2 | Ответить

Тимофей про Контроль исполнения поручений 5.1 [18-01-2016]

Доброго дня всем!
Установили программу себе. Всё доступно и понятно. Очень хочется получить полную версию для применения всех функций (контроль, ограничение доступа, администрирование). Скажите пожалуйста:1. сколько это будет нам стоить? 2. Как оформить заказ? 3. Как осуществить оплату?
7 | 18 | Ответить

Екатерина про Контроль исполнения поручений 4.7 [22-11-2015]

Установила программу на работе. Простоя и удобная!
Смогу ли я и дома по ней работать?
1 | 9 | Ответить

Разработчик про Контроль исполнения поручений 4.6 [22-09-2015]

Да!
Попробуйте сделать это через меню "Настройка таблицы"
1 | 4 | Ответить

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