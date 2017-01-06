Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля исполнения выданных поручений. Программа написана на Microsoft Excel и полностью открыта для пользователя. Инструмент обладает рядом дополнительных возможностей, например: подключение справочников, генерация отчетов и.т.д.
Ключевые особенности программы:
- Возможность ручной настройки таблицы поручений
- Подключение справочников для любых полей программы
- Автоматическая проверка вводимой пользователем информации
- Создание необходимых для работы отчетов