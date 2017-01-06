Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля исполнения выданных поручений. Программа написана на Microsoft Excel и полностью открыта для пользователя. Инструмент обладает рядом дополнительных возможностей, например: подключение справочников, генерация отчетов и.т.д.

Отзывы о программе Контроль исполнения поручений Александр Вопрос 1 - сколько стоит проф версия

Вопрос 2 - есть ли функция направления емейл уведомления исполнителю о поставленной задаче и приближении контрольного срока исполнениясрока

| 1 | Ответить Разработчик Здравствуйте!

Все условия представлены на сайте программы

2 | 1 | Ответить Тимофей Разработчик Спасибо большое!

1 | 2 | Ответить Тимофей Доброго дня всем!

Установили программу себе. Всё доступно и понятно. Очень хочется получить полную версию для применения всех функций (контроль, ограничение доступа, администрирование). Скажите пожалуйста:1. сколько это будет нам стоить? 2. Как оформить заказ? 3. Как осуществить оплату?

7 | 18 | Ответить Екатерина Установила программу на работе. Простоя и удобная!

Смогу ли я и дома по ней работать?

1 | 9 | Ответить Разработчик Да!

Попробуйте сделать это через меню "Настройка таблицы"

1 | 4 | Ответить Читать все отзывы (40) / Добавить отзыв