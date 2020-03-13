Строймастер - приложение, которое позволяет оперативно вести учет готовых актов по форме КС-2 и форме КС3. Ввод данных в позиции КС-2 и КС-3 осуществляется из пользовательских справочников, что позволяет избежать повторного ввода однотипных данных.

Вывод в Excel готовых форм осуществляется как непосредственно из электронных форм документов, так и из главного окна программы.

Основные возможности: