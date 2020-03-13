Строймастер для Windows

Строймастер 5.2.1.17

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Описание Строймастер 5.2.1.17Описание   Скачать Строймастер 5.2.1.17СКАЧАТЬ (27,42 Мб) Скриншоты Строймастер 5.2.1.17Скриншоты (1)   Статистика Строймастер 5.2.1.17Статистика   Отзывы о Строймастер 5.2.1.17Отзывы (0)  
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Строймастер - приложение, которое позволяет оперативно вести учет готовых актов по форме КС-2 и форме КС3. Ввод данных в позиции КС-2 и КС-3 осуществляется из пользовательских справочников, что позволяет избежать повторного ввода однотипных данных.

Вывод в Excel готовых форм осуществляется как непосредственно из электронных форм документов, так и из главного окна программы.

Основные возможности:

  • Простота использования.
  • Прозрачность в учете строительного производства.
  • Учет производимых работ на объектах.
  • Учет списания в производство материалов.
  • Составление актов по формам КС-2, КС-3.
  • Автоматизация заполнения форм КС-2 и КС-3.
  • Возможно вести учет работ с указанием бригады исполнителей.
  • По каждому объекту ведется свой набор журналов работ.
  • Единая среда для учета работ и актов.
  • История по каждому объекту СМР.
  • База заказчиков, работ, материалов, объектов, бригад.
Строймастер
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 850 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе Строймастер

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