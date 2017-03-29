WindowBlinds для Windows

WindowBlinds 10.6

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Описание WindowBlinds 10.6Описание   Скачать WindowBlinds 10.6СКАЧАТЬ (54,27 Мб) Скриншоты WindowBlinds 10.6Скриншоты (8)   Статистика WindowBlinds 10.6Статистика   Отзывы о WindowBlinds 10.6Отзывы (33)  
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4.43 из 5, всего оценок - 281
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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WindowBlinds – это утилита, предназначенная для настройки внешнего пользовательского интерфейса в операционных системах Windows. Программа позволяет изменять внешний вид практических всех элементов оформления ОС, от заголовков окон до различных текстовых полей и кнопок.

Скриншоты WindowBlinds:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 95 123
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки

Отзывы о программе WindowBlinds

PanteraX про WindowBlinds 8.0.2 [07-12-2013]

программа рабоатет нормально но только одна тема как в windows 98, другие темы не активируются пока не купишь программу, кряка нету программа УМИРАЮЩАЯ и не имеет спроса без кряка. а кряка не существует
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коля про WindowBlinds 8.0 [19-08-2013]

ася русивикатор скачай
5 | | Ответить

фриц про WindowBlinds 7.4 [06-11-2012]

кряка на нее нет, даже не беспокойтесь
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Aleximus про WindowBlinds 7.4 [15-08-2012]

Работает все только нужно по установке сделать рестарт компа
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@Андрей про WindowBlinds 7.3 [09-01-2012]

Программа на Windows XP SP3 Home Edition панель пуск делает прозрачной а все остальное как в виндовс 98. Мне она не понравилась. Лучше не ставить!!!
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