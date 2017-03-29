Windows 7 DreamScene Activator 1.1

Windows 7 DreamScene Activator - небольшая программа для установки на рабочий стол в качестве фона вилеоклипа в формате WMV или MPG

IconPackager 5.0

IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже готовых наборов для замены большинства иконок операционной системы

Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2

Windows 7 Logon Background Changer - простая и удобная программа для смены экранов приветствия в Windows 7. По желанию, можно выбрать любое изображение для изменения фонового рисунка