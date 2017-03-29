Windows 7 DreamScene Activator 1.1
Windows 7 DreamScene Activator - небольшая программа для установки на рабочий стол в качестве фона вилеоклипа в формате WMV или MPG
IconPackager 5.0
IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже готовых наборов для замены большинства иконок операционной системы
Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2
Windows 7 Logon Background Changer - простая и удобная программа для смены экранов приветствия в Windows 7. По желанию, можно выбрать любое изображение для изменения фонового рисунка
Classic Shell 4.3.0
Classic Shell - отличная, и главное, бесплатная возможность получить классический вариант оформления меню "Пуск" в Windows 7. Также приложение предоставляет пользователю расширенные возможности настройки внешнего вида и функциональности
DreamScene для Windows 7 1.0
DreamScene для Windows 7 - расширение интерфейса Windows, которое позволяет для фона рабочего стола установить стандартное видео Windows DreamScene или собственное видео способом, аналогичным использованию обычного изображения
Start Menu X 6.02
Start Menu X (Старт Меню Х) - удобный и функциональный инструмент, с помощью которого можно быстро и легко изменять системное меню в операционных системах Windows XP/Vista/7/8/10, а также позволяющее менять кнопку "Пуск"