MyDockFinder - качественная комплексная утилита от китайских разработчиков для кастомизации ОС Windows, делающая её максимально схожей с macOS, путем добавления недостающих модулей из операционной системы Apple вроде док-панели или меню Launchpad.

Пользоваться приложением очень просто: распакуйте загруженный архив и перенесите его на системный диск. Перед запуском при необходимости установите пакет библиотек Microsoft Visual C++, который также присутствует в архиве. Затем запустите приложение Mydock, после чего вам сразу станут доступны узнаваемые элементы macOS, как например док-панель, строка меню, а также все иконки и индикаторы.

В разделе параметров можно настроить размер элементов интерфейса, выбрать тему оформления, цветовой акцент и возможность автоматического запуска утилиты при старте системы. Также присутствует возможность менять размер Док-панели, включать или отключать увеличение иконок при наведении, задавать действия при наведении курсора в выбранную область рабочего стола, настраивать поведение окон и приложений в док-панели.

В блоке параметров Audio, можно изменить стандартную графику для регулировки уровня громкости компьютера. Также здесь же можно назначить клавиши управления громкостью при отсутствии мультимедийных кнопок на клавиатуре. Кроме того присутствует некий аналог Launchpad, в который можно вручную перенести ярлыки нужных вам приложений.

Удаляется MyDockFinder быстро и беспроблемно. Нужно просто отключить утилиту из контекстного меню и удалить содержащую все файлы папку.

Ключевые особенности MyDockFinder: