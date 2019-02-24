StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7. Хоть Microsoft и реализовала в Win 10 по многочисленным просьбам пользователей стартовое меню Пуск, но оно имеет другой дизайн и переработанный функционал. Если же вам удобней работать именно с тем Пуском, который был в Win 7, то нет необходимости откатываться до старых версий ОС - достаточно всего лишь воспользоваться данным приложением.

Программа гибко настраивается на индивидуальные предпочтения пользователя, позволяя полностью организовать свое меню Пуск. Для этого тут предусмотрено несколько макетов меню, иконок Пуск (можно использовать и свои), регулируется прозрачность (самого меню и панели задач), доступны значки большого размера, опция "Все программы" выпадающим списком (как в Windows XP) и т.д. Кроме того, можно отображать часто используемые метро-приложения (а также удалять ненужные), сортировать списки программ по имени, подсвечивать недавно установленные, использовать улучшенный поиск, регулировать отображение символьных значков (загрузки, видео, игры, этот компьютер, сеть и т.д.) и многое-многое другое.

Таким образом, с помощью StartIsBack++ работа за ПК станет более привычной, удобной, продуктивной и стильной, позволив насладиться всеми преимуществами классического меню Пуск.