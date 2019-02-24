StartIsBack++ для Windows

StartIsBack++ 2.8.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание StartIsBack++ 2.8.2Описание   Скачать StartIsBack++ 2.8.2СКАЧАТЬ (1,25 Мб) Скриншоты StartIsBack++ 2.8.2Скриншоты (8)   Статистика StartIsBack++ 2.8.2Статистика   Отзывы о StartIsBack++ 2.8.2Отзывы (4)  
Оцените программу!
3.87 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 3.87 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7. Хоть Microsoft и реализовала в Win 10 по многочисленным просьбам пользователей стартовое меню Пуск, но оно имеет другой дизайн и переработанный функционал. Если же вам удобней работать именно с тем Пуском, который был в Win 7, то нет необходимости откатываться до старых версий ОС - достаточно всего лишь воспользоваться данным приложением.

Программа гибко настраивается на индивидуальные предпочтения пользователя, позволяя полностью организовать свое меню Пуск. Для этого тут предусмотрено несколько макетов меню, иконок Пуск (можно использовать и свои), регулируется прозрачность (самого меню и панели задач), доступны значки большого размера, опция "Все программы" выпадающим списком (как в Windows XP) и т.д. Кроме того, можно отображать часто используемые метро-приложения (а также удалять ненужные), сортировать списки программ по имени, подсвечивать недавно установленные, использовать улучшенный поиск, регулировать отображение символьных значков (загрузки, видео, игры, этот компьютер, сеть и т.д.) и многое-многое другое.

Таким образом, с помощью StartIsBack++ работа за ПК станет более привычной, удобной, продуктивной и стильной, позволив насладиться всеми преимуществами классического меню Пуск.

Что нового в StartIsBack++ 2.8.2?
  • Некоторые улучшения и исправления ошибок
Скриншоты StartIsBack++:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 125 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)31 / 26 814
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки - Расширения
ТОП-сегодня раздела "Обои, темы, оболочки"
 

Classic Shell 4.3.1

Classic Shell - отличная, и главное, бесплатная возможность получить классический вариант оформления меню "Пуск" в Windows 7. Также приложение предоставляет

Start Menu 10 6.1

Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и

Desktop Wallpaper Manager 1.0.1.0

Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о потраченном времени на поиск интересующих Вас картинок в сети. Имеется

StartIsBack++ 2.7.3

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7

DreamScene для Windows 7 1.0

DreamScene для Windows 7 - расширение интерфейса Windows, которое позволяет для фона рабочего стола установить стандартное видео Windows DreamScene или собственное

Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2

Windows 7 Logon Background Changer - простая и удобная программа для смены экранов приветствия в Windows 7. По желанию, можно выбрать любое изображение для изменения

скачать Adguard

Отзывы о программе StartIsBack++

Сергей про StartIsBack++ 2.6 [21-02-2018]

Купил и не жалею стоит копейки, своих денег стоит!
5 | 1 | Ответить

(ерж про StartIsBack++ 1.2 [24-12-2015]

Неплохая программка: легко настраивается, всё понятно, малый "вес". Сейчас использую на 10-ке. Слегка удивлён, что у неё на сайте мало пользователей.
| | Ответить

Андрей в ответ (ерж про StartIsBack++ 2.5.2 [04-02-2018]

Ограничение использования бесплатно 30 дней - причина её малому использованию. Без ключа мало кто будет скачивать
1 | | Ответить

DX в ответ Андрей про StartIsBack++ 2.6.2 [31-03-2018]

Она стоит 125 рублей. Насколько нужно быть жадным, чтобы использовать кряченную версию?
1 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 