UltraUXThemePatcher для Windows

UltraUXThemePatcher 3.5.3 beta

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание UltraUXThemePatcher 3.5.3 betaОписание   Скачать UltraUXThemePatcher 3.5.3 betaСКАЧАТЬ (164 Кб) Скриншоты UltraUXThemePatcher 3.5.3 betaСкриншоты (2)   Статистика UltraUXThemePatcher 3.5.3 betaСтатистика   Отзывы о UltraUXThemePatcher 3.5.3 betaОтзывы (4)  
Оцените программу!
4.93 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.93 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows.

По умолчанию на операционной системе от Microsoft запрещено изменять темы оформления помимо тех, которые идут в комплекте. Не дают возможности для этого несколько файлов в папке с Windows, которые данная программа и "пропатчивает" в процессе установки. Самостоятельно искать злосчастные файлы не нужно, приложение обнаруживает их автоматически. Быстро, бесплатно и без проблем, потому что если ваша версия Windows не сможет принять патч он это определит и ничего менять не будет. От пользователя требуется лишь подтвердить внесение изменений и перезагрузить компьютер.

Утилита не имеет графической оболочки как таковой. Устанавливается она один раз и не требует "обслуживания". По сути, это пошаговый установщик патча со стандартным для всех инсталляторов интерфейсом. На одном из шагов установки программа отобразит текущий статус "патчинга" нужных файлов. Так что если вы не уверены, что когда-либо ранее использовали эту утилиту на установленной копии Windows, то сможете увидеть это на экране статуса и отменить установку.

Как установить тему?

  1. Скачиваем любую тему на ваш вкус для своей ОС .
  2. Устанавливаем патч для сторонних тем - UltraUXThemePatcher, и перезагружаем компьютер.
  3. Извлекаем архив с темой и копируем файлы темы в директорию "C:\Windows\Resources\Themes\"

Перед установкой патча рекомендуется создать точку восстановления.

Внимание! Использовать программу вы можете на свой страх и риск, потому как вмешательство в системные файлы может закончиться возникновением багов при работе операционки.

UltraUXThemePatcher
UltraUXThemePatcher
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)28 / 12 473
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки - Расширения
ТОП-сегодня раздела "Обои, темы, оболочки"
 

Classic Shell 4.3.1

Classic Shell - отличная, и главное, бесплатная возможность получить классический вариант оформления меню "Пуск" в Windows 7. Также приложение предоставляет

Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2

Windows 7 Logon Background Changer - простая и удобная программа для смены экранов приветствия в Windows 7. По желанию, можно выбрать любое изображение для изменения

DreamScene для Windows 7 1.0

DreamScene для Windows 7 - расширение интерфейса Windows, которое позволяет для фона рабочего стола установить стандартное видео Windows DreamScene или собственное

StartIsBack++ 2.8.2

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7

Start Menu 10 6.1

Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и

UltraUXThemePatcher 3.5.0

UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не имеет графической оболочки как таковой. Устанавливается она

скачать Adguard

Отзывы о программе UltraUXThemePatcher

Дима про UltraUXThemePatcher 3.2.3 [17-09-2017]

Сделал все как Вы писали,новые темы не появились в персоналицазии
| 1 | Ответить

Сергей Сергеевич Сочнев про UltraUXThemePatcher 3.2.3 [01-09-2017]

Система легла. Windows 7 ultimate. При установке пакета оформления комп ушел в бесконечный ребут. Решить проблему сам не в состоянии. Скидываю через безопасный режим свои 500 гб данных. Не советую.
| | Ответить

KotoNinja в ответ Сергей Сергеевич Сочнев про UltraUXThemePatcher 3.3.0 [14-10-2017]

данная программа исключительно для XP,Windows 1069, Windows 1073
| | Ответить

AlexDarthz в ответ KotoNinja про UltraUXThemePatcher 3.3.3 [10-02-2018]

1073, а не 1703 ?
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 