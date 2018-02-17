Punto Switcher - программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Иногда вы забываете переключить раскладку с русской на английскую и получаете, например, "Цштвщцы" вместо "Windows" и, наоборот, не переключив раскладку клавиатуры с английского на русский, вы получаете «Hjccbz» вместо "Россия".
Теперь о переключателе клавиатуры можно просто забыть, переключение будет производиться автоматически. Для того, чтобы определить невозможные сочетания, используется словарь из нескольких миллионов слов.
Кроме того, программа поддается обучению, если он "ошибается" вы можете пополнить его словарь своими сочетаниями.
Конвертер ANSI/UTF-8 позволяет массово перекодировать файлы между кодировками ANSI и UTF-8
Отзывы о программе Punto Switcher
гость про Punto Switcher 4.3.6.1853 [03-08-2017]
Тина и Neskaju! У меня на 10тке все работает. Может у вас конечно х64 винда. На х32 версии 10-тки все работает нормально.Ничего не вешается и не глючит. | | Ответить
IL82 про Punto Switcher 4.3.6.1853 [23-06-2017]
"Это программа отсылает вводимые данные неизвестно кому. " - Так запрети исходящий трафик в антиверуснике, вот проблема.
А так - вполне приличный софт. 9 | 2 | Ответить
Яробот в ответ IL82 про Punto Switcher 4.3.6.1853 [04-07-2017]
Это программа отсылает вводимые данные неизвестно кому-что значит кому то,в яндекс в первую очередь.А еще,фоновую службу передачи включает. 4 | | Ответить
Юрий про Punto Switcher 4.3.6.1853 [21-05-2017]
на win 8.1 вроде как работает. но почему только с английским? связка русско-немецкий ей не по зубам... | | Ответить
Иван про Punto Switcher 4.3.6.1853 [10-05-2017]
Это программа отсылает вводимые данные неизвестно кому. По сути кейлоггер от яндекса. То есть кто-то в яндексе может просмотреть, что вы набираете на клавиатуре, по ip вычислить кто вы, что вы, ваши конфиденциальные данные, в том числе номера вводимых пластиковых карт, все ваши пароли, конфиденциальную переписку. У нас на работе, и во многих организациях, где следят за информационной безопасностью, она под запретом именно по причине пересылке всего вводимого. 10 | 14 | Ответить
Светлана про Punto Switcher 4.2.2 [15-11-2016]
Скажите пожалуйста , есть версия для андроида ? 2 | | Ответить
Крот в ответ Светлана про Punto Switcher 4.2.2 [17-11-2016]