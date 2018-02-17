Punto Switcher - программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Иногда вы забываете переключить раскладку с русской на английскую и получаете, например, "Цштвщцы" вместо "Windows" и, наоборот, не переключив раскладку клавиатуры с английского на русский, вы получаете «Hjccbz» вместо "Россия".

Теперь о переключателе клавиатуры можно просто забыть, переключение будет производиться автоматически. Для того, чтобы определить невозможные сочетания, используется словарь из нескольких миллионов слов.

Кроме того, программа поддается обучению, если он "ошибается" вы можете пополнить его словарь своими сочетаниями.