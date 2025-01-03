Zint Barcode Studio для Windows
|Оценка:
|3.69/5 голосов - 23
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.13.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Robin Stuart
|Категория:
|Перекодировщики
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 17 178 | Статистика
|Размер:
|10.06 Мб
|СКАЧАТЬ
Zint Barcode Studio - бесплатный генератор штрих-кодов. Процесс генерации осуществляется в режиме реального времени, т.е. по мере набора последовательности символов, которые требуется закодировать.
Присутствует поддержка более 50 символик, в том числе Code 128, Data Matrix, USPS OneCode, EAN-128, UPC/EAN, ITF, QR Code, Code 16k, PDF417, MicroPDF417, LOGMARS, Maxicode, GS1 DataBar, Aztec, Composite Symbols и др. Результат кодирования можно сохранить в форматах PNG, EPS и SVG.
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Отзывы о программе Zint Barcode Studio
Юрий про Zint Barcode Studio 2.5 [03-08-2024]
Замечательная программка.
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Татьяна про Zint Barcode Studio 2.4.3.0 [01-07-2015]
СУПЕР! все сработало. замечательная программа. СПАСИБО!
6 | 9 | Ответить
Андрей про Zint Barcode Studio 2.4.3.0 [09-10-2013]
Спасибо. Всё работает... хорошая программка...
7 | 6 | Ответить
Ростислав про Zint Barcode Studio 2.4.3.0 [05-06-2012]
Отличная программка, простой и доступный интерфейс, проверено сгенерированный штрих-код полностью соответствует Barcode Studio 12 (и без всяких демо версий). Огромное спасибо автору)))
7 | 8 | Ответить