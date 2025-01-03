Zint Barcode Studio - бесплатный генератор штрих-кодов. Процесс генерации осуществляется в режиме реального времени, т.е. по мере набора последовательности символов, которые требуется закодировать.

Присутствует поддержка более 50 символик, в том числе Code 128, Data Matrix, USPS OneCode, EAN-128, UPC/EAN, ITF, QR Code, Code 16k, PDF417, MicroPDF417, LOGMARS, Maxicode, GS1 DataBar, Aztec, Composite Symbols и др. Результат кодирования можно сохранить в форматах PNG, EPS и SVG.