Zint Barcode Studio для Windows

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Оценка: 3.69/5 голосов - 23
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.13.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Перекодировщики
Загрузок (сегодня/всего):5 / 17 178 | Статистика
Размер:10.06 Мб
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Zint Barcode Studio скриншот № 1
Zint Barcode Studio скриншот № 2

Zint Barcode Studio - бесплатный генератор штрих-кодов. Процесс генерации осуществляется в режиме реального времени, т.е. по мере набора последовательности символов, которые требуется закодировать.

Присутствует поддержка более 50 символик, в том числе Code 128, Data Matrix, USPS OneCode, EAN-128, UPC/EAN, ITF, QR Code, Code 16k, PDF417, MicroPDF417, LOGMARS, Maxicode, GS1 DataBar, Aztec, Composite Symbols и др. Результат кодирования можно сохранить в форматах PNG, EPS и SVG.

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Отзывы о программе Zint Barcode Studio

Юрий про Zint Barcode Studio 2.5 [03-08-2024]

Замечательная программка.
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Татьяна про Zint Barcode Studio 2.4.3.0 [01-07-2015]

СУПЕР! все сработало. замечательная программа. СПАСИБО!
6 | 9 | Ответить

Андрей про Zint Barcode Studio 2.4.3.0 [09-10-2013]

Спасибо. Всё работает... хорошая программка...
7 | 6 | Ответить

Ростислав про Zint Barcode Studio 2.4.3.0 [05-06-2012]

Отличная программка, простой и доступный интерфейс, проверено сгенерированный штрих-код полностью соответствует Barcode Studio 12 (и без всяких демо версий). Огромное спасибо автору)))
7 | 8 | Ответить

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