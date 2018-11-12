Taler про Total Audio Converter 5.2.150 [15-11-2017]
На мой взгляд тоже лучший конвертер. Он настролько хорош, что миксдаун из DAW я делаю в wav 96кГц 32бит и в TAC делаю mp3, субъективно Nuendo делает миксдаун в mp3 хуже! | | Ответить
Юрий про Total Audio Converter 3.0.88 [09-12-2015]
Я перепробовал кучу аудиоконвертеров, но этот - лучший, что я видел в жизни. Он действительно прекрасен во всех отношениях. Единственный минус - платный, но мы же с вами знаем, что с этим делать и что такое торрент :)
P.S. А FreemakeAC я стер после первого же использования ставшего любимым TAC. 1 | | Ответить
Александр про Total Audio Converter 3.0.88 [27-08-2015]
Не качайте! Полная ху*та!
Конвертирует песни не полностью, в итоге получаете огрызки!
А чтобы конвертировать полностью, заплатите 600 рублей 1 | 1 | Ответить
Николай про Total Audio Converter 3.0.88 [12-05-2014]