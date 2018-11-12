Total Audio Converter для Windows

Total Audio Converter 5.3.0.171

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Описание Total Audio Converter 5.3.0.171Описание   Скачать Total Audio Converter 5.3.0.171СКАЧАТЬ (34,55 Мб) Скриншоты Total Audio Converter 5.3.0.171Скриншоты (1)   Статистика Total Audio Converter 5.3.0.171Статистика   Отзывы о Total Audio Converter 5.3.0.171Отзывы (12)  
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4.48 из 5, всего оценок - 48
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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Total Audio Converter - универсальный аудио конвертер с продуманным интерфейсом. С легкостью конвертирует любые аудиотреки и оцифрует CD-диски с помощью встроенного CD-риппера.

Возможности:

  • Одновременное конвертирование любого количество треков из различных альбомов.
  • Поддерживает почти все аудио форматы. От известных WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC,  к редким TTA, SPX, MOD, MIDI. Всего более 30 форматов. 
  • Изменение установленных по умолчанию настроек: смена битрейта, стерео и моно режимов.
  • Сохранение настроек конвертации для последующего использования.
  • Ведение списка обработанных файлов.
  • Сортировка треков из списка для последующей классификации.
  • Прослушивание исходных и конечных файлов через встроенный аудиоплеер Total Audio Converter.
  • CD-риппер для компактной оцифровки аудиофайлов для записи на диск или съёмный носитель (CDA в MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG, APE).
  • Любой трек в форматы iPod, iPhone, RiverPast, Zune одним кликом.
Скриншоты Total Audio Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 2000 руб.)
Ограничение в работе программыконвертирует 2/3 исходного файла
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 52 158
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы - Конверторы
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Отзывы о программе Total Audio Converter

Александр про Total Audio Converter 5.3.0.162 [24-05-2018]

Работает реально!!!
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Taler про Total Audio Converter 5.2.150 [15-11-2017]

На мой взгляд тоже лучший конвертер. Он настролько хорош, что миксдаун из DAW я делаю в wav 96кГц 32бит и в TAC делаю mp3, субъективно Nuendo делает миксдаун в mp3 хуже!
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Юрий про Total Audio Converter 3.0.88 [09-12-2015]

Я перепробовал кучу аудиоконвертеров, но этот - лучший, что я видел в жизни. Он действительно прекрасен во всех отношениях. Единственный минус - платный, но мы же с вами знаем, что с этим делать и что такое торрент :)
P.S. А FreemakeAC я стер после первого же использования ставшего любимым TAC.
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Александр про Total Audio Converter 3.0.88 [27-08-2015]

Не качайте! Полная ху*та!
Конвертирует песни не полностью, в итоге получаете огрызки!
А чтобы конвертировать полностью, заплатите 600 рублей
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Николай про Total Audio Converter 3.0.88 [12-05-2014]

Таки лучший! Зацени dBpower.
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