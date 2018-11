ТОП-сегодня раздела "Грабберы, Рипперы" Free CD to MP3 Converter 4.9 CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в Reaper 5.961 Reaper - очень мощная цифровая рабочая станция (DAW). Позволяет записывать, подготавливать, редактировать и создавать многоканальные аудио треки. Содержит множество Total Audio Converter 5.3.0.163 Total Audio Converter - универсальный аудио конвертер с продуманным интерфейсом. С лёгкостью конвертирует любые аудиотреки и оцифрует CD-диски с помощью встроенного Exact Audio Copy 1.3 Программа Exact Audio Copy (EAC) предназначена для извлечения звуковых дорожек из аудио CD c последующим конвертированием в форматы MP3 и WAV CDex 2.11 CDex - программа для записи аудио-дорожек непосредственно с CD в WAV или MP3 файлы. Также позволяет конвертировать WAV файлы в формат MP3, использовать другие кодеры XRECODE 3 1.86 XRECODE - аудио-конвертер, позволяющий быстро и без особого труда преобразовать практически все аудиоформаты. Поддерживается запись аудиодорожки из видеофайлов и