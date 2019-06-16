Reaper - очень мощная цифровая рабочая станция (DAW). Позволяет записывать, подготавливать, редактировать и создавать многоканальные аудио треки. Содержит множество

Total Audio Converter - универсальный аудио конвертер с продуманным интерфейсом. С лёгкостью конвертирует любые аудиотреки и оцифрует CD-диски с помощью встроенного

Программа Exact Audio Copy (EAC) предназначена для извлечения звуковых дорожек из аудио CD c последующим конвертированием в форматы MP3 и WAV

Free CD to MP3 Converter 4.9

CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в

XRECODE 3 1.92

XRECODE - аудио-конвертер, позволяющий быстро и без особого труда преобразовать практически все аудиоформаты. Поддерживается запись аудиодорожки из видеофайлов и

Audiograbber 1.83 Special Edition

Audiograbber - граббер аудио-дисков, служащий для переписывания музыкальных трэков с CD на жесткий диск компьютера в формате WAV/MP3/WMA (при наличии соответствующих