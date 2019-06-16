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Total Audio Converter 5.3.0.204
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4.48 из 5, всего оценок - 48
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- Рейтинг программы - 4.48 из 5
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Total Audio Converter - универсальный аудио конвертер с продуманным интерфейсом. С легкостью конвертирует любые аудиотреки и оцифрует CD-диски с помощью встроенного CD-риппера.
Возможности:
- Одновременное конвертирование любого количество треков из различных альбомов.
- Поддерживает почти все аудио форматы. От известных WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC, к редким TTA, SPX, MOD, MIDI. Всего более 30 форматов.
- Изменение установленных по умолчанию настроек: смена битрейта, стерео и моно режимов.
- Сохранение настроек конвертации для последующего использования.
- Ведение списка обработанных файлов.
- Сортировка треков из списка для последующей классификации.
- Прослушивание исходных и конечных файлов через встроенный аудиоплеер Total Audio Converter.
- CD-риппер для компактной оцифровки аудиофайлов для записи на диск или съёмный носитель (CDA в MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG, APE).
- Любой трек в форматы iPod, iPhone, RiverPast, Zune одним кликом.
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Отзывы о программе Total Audio Converter
Ber про Total Audio Converter 5.3.0.194 [21-02-2019]
полная хня! обещают 30 дневный триал. То есть полная версия на 30 дней и только после установки вылезает извещение о неполной конвертации файлов.
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Александр про Total Audio Converter 5.3.0.162 [24-05-2018]
Работает реально!!!
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Taler про Total Audio Converter 5.2.150 [15-11-2017]
На мой взгляд тоже лучший конвертер. Он настролько хорош, что миксдаун из DAW я делаю в wav 96кГц 32бит и в TAC делаю mp3, субъективно Nuendo делает миксдаун в mp3 хуже!
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Юрий про Total Audio Converter 3.0.88 [09-12-2015]
Я перепробовал кучу аудиоконвертеров, но этот - лучший, что я видел в жизни. Он действительно прекрасен во всех отношениях. Единственный минус - платный, но мы же с вами знаем, что с этим делать и что такое торрент :)
P.S. А FreemakeAC я стер после первого же использования ставшего любимым TAC.
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Александр про Total Audio Converter 3.0.88 [27-08-2015]
Не качайте! Полная ху*та!
Конвертирует песни не полностью, в итоге получаете огрызки!
А чтобы конвертировать полностью, заплатите 600 рублей
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