Q-Dir - файловый менеджер с оригинальным четырехпанельным интерфейсом и широкими возможностями по работе с файлами. Работает с любого съемного устройства. Многоязычный интерфейс. Q-Dir позволяет получать быстрый доступ к часто используемым папкам с помощью ссылок "Quick-Link's", поддерживает функцию drag&drop, работает с буфером обмена, поддерживает следующие типы папок: ZIP, FTP, сетевые, системные, ярлыки. Позволяет просматривать изображения, имеет встроенную "лупу". Может выделять в проводнике цветом различные типы файлов, фильтровать файлы и многое другое. Возможность экспорта в XLS, CSV, TXT, HTML. Имеет специальный режим предварительного просмотра файлов.

Отзывы о программе Q-Dir artemmian Нет фиксации вкладок, иногда слетает сессия (после перезапуска не помнит вкладки, папки , прочее, но можно записать все это в файл!) а так для рутинной офисной работы самое оно

| | Ответить Allbasty Отличная прога, вот только с Касперским не дружит, как добавить ее в исключения касперского?

1 | | Ответить motross Поддерживаю все положительные отзывы,отличная софтина,наконец навёл порядок на хардах,забыл о рабочем столе,удобная навигация,free ,одни плюсы

| | Ответить (ерж Неплохой менеджер, но не нравится слишком частые обновления.

| | Ответить Олеся Как бесплатная альтернатива Total Commander, эта программа очень даже ничего(пользуюсь на рабочем компьютере, вместо Проводника). А дома - только ТС!

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