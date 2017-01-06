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Q-Dir для Windows

Q-Dir 6.48

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Описание Q-Dir 6.48Описание   Скачать Q-Dir 6.48СКАЧАТЬ (501 Кб) Скриншоты Q-Dir 6.48Скриншоты (5)   Статистика Q-Dir 6.48Статистика   Отзывы о Q-Dir 6.48Отзывы (16)  
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4.38 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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Q-Dir - файловый менеджер с оригинальным четырехпанельным интерфейсом и широкими возможностями по работе с файлами. Работает с любого съемного устройства. Многоязычный интерфейс.

Q-Dir позволяет получать быстрый доступ к часто используемым папкам с помощью ссылок "Quick-Link's", поддерживает функцию drag&drop, работает с буфером обмена, поддерживает следующие типы папок: ZIP, FTP, сетевые, системные, ярлыки. Позволяет просматривать изображения, имеет встроенную "лупу". Может выделять в проводнике цветом различные типы файлов, фильтровать файлы и многое другое. Возможность экспорта в XLS, CSV, TXT, HTML. Имеет специальный режим предварительного просмотра файлов.

Что нового в Q-Dir 6.48?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены языковые файлы
Скриншоты Q-Dir:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 16 333
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры

Отзывы о программе Q-Dir

artemmian про Q-Dir 6.10 [30-03-2015]

Нет фиксации вкладок, иногда слетает сессия (после перезапуска не помнит вкладки, папки , прочее, но можно записать все это в файл!) а так для рутинной офисной работы самое оно
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Allbasty про Q-Dir 5.79 [25-11-2013]

Отличная прога, вот только с Касперским не дружит, как добавить ее в исключения касперского?
1 | | Ответить

motross про Q-Dir 5.47 [22-01-2013]

Поддерживаю все положительные отзывы,отличная софтина,наконец навёл порядок на хардах,забыл о рабочем столе,удобная навигация,free ,одни плюсы
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(ерж про Q-Dir 5.19 [24-06-2012]

Неплохой менеджер, но не нравится слишком частые обновления.
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Олеся про Q-Dir 4.67 [28-07-2011]

Как бесплатная альтернатива Total Commander, эта программа очень даже ничего(пользуюсь на рабочем компьютере, вместо Проводника). А дома - только ТС!
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