Q-Dir - файловый менеджер с оригинальным четырехпанельным интерфейсом и широкими возможностями по работе с файлами. Работает с любого съемного устройства. Многоязычный интерфейс.
Q-Dir позволяет получать быстрый доступ к часто используемым папкам с помощью ссылок "Quick-Link's", поддерживает функцию drag&drop, работает с буфером обмена, поддерживает следующие типы папок: ZIP, FTP, сетевые, системные, ярлыки. Позволяет просматривать изображения, имеет встроенную "лупу". Может выделять в проводнике цветом различные типы файлов, фильтровать файлы и многое другое. Возможность экспорта в XLS, CSV, TXT, HTML. Имеет специальный режим предварительного просмотра файлов.