FAR Manager для Windows

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Оценка: 4.36/5 голосов - 313
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0 build 5775 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Файловые менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):66 / 328 623 | Статистика
Размер:11,31 Мб
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FAR Manager - программа управления файлами и архивами в Windows. Программа работает в текстовом режиме и позволяет просто и наглядно выполнять большинство необходимых действий: просматривать файлы и каталоги, редактировать, копировать и переименовывать файлы, а также многое другое.

Приложение имеет многоязычный, легко настраиваемый интерфейс. Простую навигацию по файловой системе обеспечивают цветовое выделение и группы сортировки файлов.

Функциональность FAR Manager существенно расширяется за счет внешних подключаемых DLL-модулей - плагинов. Например, работа с архивами, FTP-клиент, временная панель и просмотр сети реализованы с помощью плагинов, включенных в стандартную поставку менеджера.

Программа бесплатна для пользователей бывшего СССР.

Что нового в FAR Manager 3.0 build 5775?
  • небольшие изменения, исправление ошибок
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Отзывы о программе FAR Manager

Alex про FAR Manager 3.0 build 5577 [24-06-2020]

Срочно нужен для работы со старой программой
| 1 | Ответить

Snem в ответ Alex про FAR Manager 3.0 build 5577 [25-06-2020]

Нужен - забирай!
2 | 1 | Ответить

Юлия про FAR Manager 3.0 build 5354 [07-02-2019]

Зато если флэшка завирусована то она по любому открывается через Фар менеджер... я в принципе чайник но эта как тут сказано "корявая" программка не раз выручала
3 | 4 | Ответить

SamSobi про FAR Manager 3.0 build 5300 [15-01-2019]

FAR Manager 3.0 build 5300
При поиске имени файла K не воспринимается.
5 | 3 | Ответить

Александр про FAR Manager 3.0 build 5151 [14-03-2018]

Отстой. Не удобно коряво, ограничено в движении. Double Commander лучше в несколько сот раз.
4 | 16 | Ответить

provereno rabotaet про FAR Manager 3.0 build 5000 [04-11-2017]

Проверено:FAR 2.1 работает на « ОС с ядром Linux» https://github.com/unxed/far2l-deb
Разработчикам дальнейших успехов!
7 | 5 | Ответить

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