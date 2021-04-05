FAR Manager для Windows
|Оценка:
|4.36/5 голосов - 313
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0 build 5775 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RAR LAB
|Категория:
|Файловые менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|66 / 328 623 | Статистика
|Размер:
|11,31 Мб
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FAR Manager - программа управления файлами и архивами в Windows. Программа работает в текстовом режиме и позволяет просто и наглядно выполнять большинство необходимых действий: просматривать файлы и каталоги, редактировать, копировать и переименовывать файлы, а также многое другое.
Приложение имеет многоязычный, легко настраиваемый интерфейс. Простую навигацию по файловой системе обеспечивают цветовое выделение и группы сортировки файлов.
Функциональность FAR Manager существенно расширяется за счет внешних подключаемых DLL-модулей - плагинов. Например, работа с архивами, FTP-клиент, временная панель и просмотр сети реализованы с помощью плагинов, включенных в стандартную поставку менеджера.
Программа бесплатна для пользователей бывшего СССР.
- небольшие изменения, исправление ошибок
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Отзывы о программе FAR Manager
Alex про FAR Manager 3.0 build 5577 [24-06-2020]
Юлия про FAR Manager 3.0 build 5354 [07-02-2019]
Зато если флэшка завирусована то она по любому открывается через Фар менеджер... я в принципе чайник но эта как тут сказано "корявая" программка не раз выручала
3 | 4 | Ответить
SamSobi про FAR Manager 3.0 build 5300 [15-01-2019]
FAR Manager 3.0 build 5300
При поиске имени файла K не воспринимается.
5 | 3 | Ответить
Александр про FAR Manager 3.0 build 5151 [14-03-2018]
Отстой. Не удобно коряво, ограничено в движении. Double Commander лучше в несколько сот раз.
4 | 16 | Ответить
provereno rabotaet про FAR Manager 3.0 build 5000 [04-11-2017]
Проверено:FAR 2.1 работает на « ОС с ядром Linux» https://github.com/unxed/far2l-deb
Разработчикам дальнейших успехов!
7 | 5 | Ответить