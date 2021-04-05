FAR Manager - программа управления файлами и архивами в Windows. Программа работает в текстовом режиме и позволяет просто и наглядно выполнять большинство необходимых действий: просматривать файлы и каталоги, редактировать, копировать и переименовывать файлы, а также многое другое.

Приложение имеет многоязычный, легко настраиваемый интерфейс. Простую навигацию по файловой системе обеспечивают цветовое выделение и группы сортировки файлов.

Функциональность FAR Manager существенно расширяется за счет внешних подключаемых DLL-модулей - плагинов. Например, работа с архивами, FTP-клиент, временная панель и просмотр сети реализованы с помощью плагинов, включенных в стандартную поставку менеджера.

Программа бесплатна для пользователей бывшего СССР.