Double Commander для Windows

Double Commander 0.9.1

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Описание Double Commander 0.9.1Описание   Скачать Double Commander 0.9.1СКАЧАТЬ (6,53 Мб) Скриншоты Double Commander 0.9.1Скриншоты (8)   Статистика Double Commander 0.9.1Статистика   Отзывы о Double Commander 0.9.1Отзывы (14)  
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4.84 из 5, всего оценок - 45
  • Рейтинг программы - 4.84 из 5
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Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов. Вообще изначально проект разрабатывался как бесплатная альтернатива популярнейшего менеджера файлов Total Commander. Однако в процессе развития этот менеджер перерос в отдельное и мощное приложение, сочетающее в себе весь основной функционал Total Commander (в том числе и поддержку его плагинов), а также некоторые свои особенные, удобные и полезные опции.

Основные возможности программы:

  • Поддержка Unicode
  • Выполнение всех операций в фоновом режиме
  • В наличии инструмент группового переименования файлов
  • Реализована поддержка вкладок
  • Полностью настраиваемое отображение информации о файлах и папках в колонках
  • Встроен текстовый редактор (F4) с подсветкой синтаксиса
  • Встроен просмотрщик файлов (F3) для просмотра файлов в шестнадцатеричном, двоичном или текстовом формате
  • Обеспечена работа с архивами как с обычными подкаталогами. Можно легко копировать файлы в архив и из него. Поддерживаются такие типы архивов как ZIP, TAR GZ, TGZ, LZMA, а также BZ2, RPM, CPIO, DEB, RAR.
  • Расширенный поиск файлов, включая поиск текста в любых файлах.
  • Полностью настраиваемая панель инструментов с кнопками для запуска внешних программ или внутренних команд меню.
  • Поддержка WCX, WDX и WLX плагинов от Total Commander
  • Протоколирование файловых операций
  • Реализация приложения в обычной установочной версии, а также и портативном исполнении.

В целом, надо отметить, что у команды разработчиков Double Commander действительно получилось создать качественный, функциональный и удобный файловый менеджер, который способен полноценно заменить не только Total Commander, но и любой другой инструмент для работы с файлами на компьютере.

Скриншоты Double Commander:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 13 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
 Программа Double Commander отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Double Commander

Галина про Double Commander 0.8.4 [14-12-2018]

Супер кросс-платформенный файловый менеджер! До него использовала Total Commander и считала, что лучше программы нет. Но есть! Это Double Commander/ Теперь даже дома его поставлю - очень удобная.
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Vladimir про Double Commander 0.8.3 [08-06-2018]

Ответ Виталию.
Не смешите своей безграмотностью. Можно перемещать разными способами.
1 способ - нажать мышкой кнопку Переместить(функциональные клавиши в нижней строке) .
2 способ - нажать кнопку F6.
3 способ - назначить горячую клавишу (какая понравиться) и нажимать ее.
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Виталий про Double Commander 0.8.1 [16-02-2018]

Поставил, чтобы удобно было файлы перемещать из одной папки в другую.
Здесь же меня ждало совсем не то, что думал - при перетаскивании файла из одного окна программы в другой - он почему-то копируется. А нужно, чтобы перемещался.
Поискал в настройках, не нашел где это настроить можно.
Даже при перетаскивании из обычных папок Проводника, файлы перемещаются, а не копируются.
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PREYMARS в ответ Виталий про Double Commander 0.8.3 [12-06-2018]

Можно просто вырезать и вставить как в проводнике.Или кнопкой F6.
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Александр про Double Commander 0.7.8 [08-07-2017]

Double Commander - лучшая замена платному Total Commander.
Плюсы:
1) бесплатный, кросплатформенный, да ещё и распространяемй по GNU GPL 2;
2) совместим со многими плагинами от Total Commander, не со всеми, но со многими;
3) также, как и Total Commander поддерживает внутренние переменные, в том числе %commander_path%, благодаря этому делать portable-сборки Double COmmander легко и просто;
4) возможность создания жёстких и символьных ссылок средствами самого файлового менеджера, этой возможности у Total Commander нет;
5) возможность сворачивания окон файловых операций на панель Double Commander;
6) хорошие возможности по настройке интерфейса Double Commander, сопоставимые с Total Commander;
7) есть встроенный редактор, хотя без проблем можно подключить внешний редактор;
8) есть индикатор свободного места на диске.
Минусы:
1) почему-то нет возможности создать ярлык для файла или папки при операциях между панелями, а в Total Commander такая возможность есть;
2) наличие некоторых мелких глюков (например, такой есть глюк: если установлен Corel Draw и файлы *.cdr ассоциированы на него, то при заходе в папку, содержащую *.cdr-файлы, выскакивает ошибка и если не завершить программу после выскочившего окна с ошибкой деление на ноль, то процесс doublecmd.exe начинает грузить процессор на 50%, тогда его приходится снимать через диспетчер задач; как временное решение этой проблемы можно либо ассоциировать файлы *.cdr на Libre Office Draw или зайти в "Настройки-Значки" и поставить переключатель "Показ значков, связанных с типом файлов" в положение "Только стандартные"), но в принципе наличие глюком неудивительно для бета-версии, но разработчики их довольно тщательно исправляют.
В общем Double Commander - достойная замена для Total Commander. Программа сделана на пятёрку с небольшим минусом. Минус - за небольшие глюки. Ну да это уже мелочи. А учитывая то, что разработчики не спешат с релизом (в этом они очень похожи на разработчиков Total Commander), выпуская бета-версии, где тщательно исправляют баги, можно надеяться на то, что к релизу большинство имеющихся сейчас багов будет исправлено.
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LEXER про Double Commander 0.7.7 [18-02-2017]

Протестировал последнюю версию,проблем ниже указанных не заметил,комментарий пользователя Аурик дает наиболее правильный и исчерпывающий ответ.
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