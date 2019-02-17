В целом, надо отметить, что у команды разработчиков Double Commander действительно получилось создать качественный, функциональный и удобный файловый менеджер, который способен полноценно заменить не только Total Commander, но и любой другой инструмент для работы с файлами на компьютере.

Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов. Вообще изначально проект разрабатывался как бесплатная альтернатива популярнейшего менеджера файлов Total Commander. Однако в процессе развития этот менеджер перерос в отдельное и мощное приложение, сочетающее в себе весь основной функционал Total Commander (в том числе и поддержку его плагинов), а также некоторые свои особенные, удобные и полезные опции.