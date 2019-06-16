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Unreal Commander 3.57 build 1420
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4.40 из 5, всего оценок - 43
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- Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Unreal Commander - бесплатный и мощный двухпанельный файловый менеджер. Может стать хорошей альтернативой всем известного Total Commander.
Основные возможности:
- Двухпанельный интерфейс
- Поддержка UNICODE
- Расширенный поиск файлов
- Групповое переименование файлов и каталогов
- Синхронизация каталогов
- Поддержка архивов ZIP, RAR, ACE, CAB, JAR, TAR, LHA, GZ, TGZ
- Встроенный FTP-клиент
- Табы каталогов
- Поддержка WLX-плагинов и WCX-плагинов
- Встроенный вьюер и функция быстрого просмотра
- Работа с сетевым окружением
- Поддержка Drag & Drop при работе с другими приложениями
- Кнопки истории и Hotlist (Избранное)
- Фоновое копирование/перенос/удаление
- Безопасное удаление файлов (WIPE)
- Использование фоновых рисунков
- Стили оформления: цветовые категории файлов, шрифты для всех элементов интерфейса
- и многое другое.
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|Что нового в Unreal Commander 3.57 build 1420?
- 64-битная версия программы
- Поддержка шкурок
- Новый архиваторный модуль (с поддержкой юникода и 7z)
- Повышение прав доступа
- Встроенная мини-утилита для скачивания файлов (Инструменты → Скачивание файлов)
- Встроенная мини-утилита для резервного копирования (Инструменты → Резервное копирование)
- Функция быстрой смены иконки каталога (Команды → Назначить иконку каталогу)
- Действие после завершения очередей (Гибернация, Спящий режим, Выключение компьютера)
- Вынесение заданий в новую очередь из существующей
- Возможность сделать выполняемую очередь "закрытой"
- Режим "Сохранять символьные ссылки" (используется при копировании и переносе)
- и большое количество мелких дополнений
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Отзывы о программе Unreal Commander
Увася про Unreal Commander 3.57 build 1219 [11-06-2017]
Тотал - инструмент юзера - идёт в баню. Только far!!!
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Евгений в ответ Увася про Unreal Commander 3.57 build 1401 [27-02-2019]
А че не командная строка? Фар для ньюфагов.
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Антон про Unreal Commander 3.57 build 1217 [27-05-2017]
Вроде и бесплатная , но автор придумал гемморой с ключами. Шизофрения какая-то :) Из бесплатных хорошие программы: FreeCommander, View FD и на любителя FAR.
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Vladimir про Unreal Commander 2.02 build 1111 / 3.57 build 1201 [22-03-2017]
Сырой продукт. Переносимые устройства (смартфоны, фотоаппараты и т.п.) не видит в отличии от Total Commander и Double Commander. Когда кончается срок лицензии, и как правило в это время недоступен интернет, Unreal Commander мертвый.
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Алексей про Unreal Commander 2.02 build 1111 [30-01-2017]
Програмка хороша, но ей бы еще поддержку протокола SSH добавить, и вообще огонь будет!
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Аурик про Unreal Commander 2.02 build 1102 [02-12-2015]
Программа очень хороша, но есть одно большое НО: многие функции (например, пакетное переименование группы файлов) нормально работают только в "платной" версии, то есть после денежного взноса автору программы. А "платная" версия привязана к конкретному компьютеру, так что если хотите полноценно использовать UC и дома, и на работе - платите дважды...
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