Unreal Commander 3.57 build 1420

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4.40 из 5, всего оценок - 43 Рейтинг программы - 4.40 из 5

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5 Unreal Commander - бесплатный и мощный двухпанельный файловый менеджер. Может стать хорошей альтернативой всем известного Total Commander. Основные возможности: Двухпанельный интерфейс

Поддержка UNICODE

Расширенный поиск файлов

Групповое переименование файлов и каталогов

Синхронизация каталогов

Поддержка архивов ZIP, RAR, ACE, CAB, JAR, TAR, LHA, GZ, TGZ

Встроенный FTP-клиент

Табы каталогов

Поддержка WLX-плагинов и WCX-плагинов

Встроенный вьюер и функция быстрого просмотра

Работа с сетевым окружением

Поддержка Drag & Drop при работе с другими приложениями

Кнопки истории и Hotlist (Избранное)

Фоновое копирование/перенос/удаление

Безопасное удаление файлов (WIPE)

Использование фоновых рисунков

Стили оформления: цветовые категории файлов, шрифты для всех элементов интерфейса

и многое другое. Что нового в Unreal Commander 3.57 build 1420?

64-битная версия программы

Поддержка шкурок

Новый архиваторный модуль (с поддержкой юникода и 7z)

Повышение прав доступа

Встроенная мини-утилита для скачивания файлов (Инструменты → Скачивание файлов)

Встроенная мини-утилита для резервного копирования (Инструменты → Резервное копирование)

Функция быстрой смены иконки каталога (Команды → Назначить иконку каталогу)

Действие после завершения очередей (Гибернация, Спящий режим, Выключение компьютера)

Вынесение заданий в новую очередь из существующей

Возможность сделать выполняемую очередь "закрытой"

Режим "Сохранять символьные ссылки" (используется при копировании и переносе)

и большое количество мелких дополнений

ТОП-сегодня раздела "Файловые менеджеры" Total Commander 9.22а Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается FAR Manager 3.0 build 5400 FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный Double Commander 0.9.3 Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов iFunBox 4.0 iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет просматривать содержимое, как данные отдельного внешнего накопителя, свободно Q-Dir 7.58 Q-Dir - файловый менеджер с оригинальным четырехпанельным интерфейсом и широкими возможностями по работе с файлами. Работает с любого съемного устройства UltraCopier 1.6.1.5 UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших объемов данных, например видеофайлов, на несколько дисков или по локальной