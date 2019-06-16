Unreal Commander для Windows

Unreal Commander 3.57 build 1420

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Описание Unreal Commander 3.57 build 1420Описание   Скачать Unreal Commander 3.57 build 1420СКАЧАТЬ (28,58 Мб) Скриншоты Unreal Commander 3.57 build 1420Скриншоты (4)   Статистика Unreal Commander 3.57 build 1420Статистика   Отзывы о Unreal Commander 3.57 build 1420Отзывы (22)  
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4.40 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Unreal Commander - бесплатный и мощный двухпанельный файловый менеджер. Может стать хорошей альтернативой всем известного Total Commander.

Основные возможности:

  • Двухпанельный интерфейс
  • Поддержка UNICODE
  • Расширенный поиск файлов
  • Групповое переименование файлов и каталогов
  • Синхронизация каталогов
  • Поддержка архивов ZIP, RAR, ACE, CAB, JAR, TAR, LHA, GZ, TGZ
  • Встроенный FTP-клиент
  • Табы каталогов
  • Поддержка WLX-плагинов и WCX-плагинов
  • Встроенный вьюер и функция быстрого просмотра
  • Работа с сетевым окружением
  • Поддержка Drag & Drop при работе с другими приложениями
  • Кнопки истории и Hotlist (Избранное)
  • Фоновое копирование/перенос/удаление
  • Безопасное удаление файлов (WIPE)
  • Использование фоновых рисунков
  • Стили оформления: цветовые категории файлов, шрифты для всех элементов интерфейса
  • и многое другое.
Что нового в Unreal Commander 3.57 build 1420?
  • 64-битная версия программы
  • Поддержка шкурок
  • Новый архиваторный модуль (с поддержкой юникода и 7z)
  • Повышение прав доступа
  • Встроенная мини-утилита для скачивания файлов (Инструменты → Скачивание файлов)
  • Встроенная мини-утилита для резервного копирования (Инструменты → Резервное копирование)
  • Функция быстрой смены иконки каталога (Команды → Назначить иконку каталогу)
  • Действие после завершения очередей (Гибернация, Спящий режим, Выключение компьютера)
  • Вынесение заданий в новую очередь из существующей
  • Возможность сделать выполняемую очередь "закрытой"
  • Режим "Сохранять символьные ссылки" (используется при копировании и переносе)
  • и большое количество мелких дополнений
Unreal Commander
Unreal Commander
Unreal Commander
Unreal Commander
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 29 678
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
ТОП-сегодня раздела "Файловые менеджеры"
 

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Отзывы о программе Unreal Commander

Увася про Unreal Commander 3.57 build 1219 [11-06-2017]

Тотал - инструмент юзера - идёт в баню. Только far!!!
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Евгений в ответ Увася про Unreal Commander 3.57 build 1401 [27-02-2019]

А че не командная строка? Фар для ньюфагов.
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Антон про Unreal Commander 3.57 build 1217 [27-05-2017]

Вроде и бесплатная , но автор придумал гемморой с ключами. Шизофрения какая-то :) Из бесплатных хорошие программы: FreeCommander, View FD и на любителя FAR.
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Vladimir про Unreal Commander 2.02 build 1111 / 3.57 build 1201 [22-03-2017]

Сырой продукт. Переносимые устройства (смартфоны, фотоаппараты и т.п.) не видит в отличии от Total Commander и Double Commander. Когда кончается срок лицензии, и как правило в это время недоступен интернет, Unreal Commander мертвый.
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Алексей про Unreal Commander 2.02 build 1111 [30-01-2017]

Програмка хороша, но ей бы еще поддержку протокола SSH добавить, и вообще огонь будет!
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Аурик про Unreal Commander 2.02 build 1102 [02-12-2015]

Программа очень хороша, но есть одно большое НО: многие функции (например, пакетное переименование группы файлов) нормально работают только в "платной" версии, то есть после денежного взноса автору программы. А "платная" версия привязана к конкретному компьютеру, так что если хотите полноценно использовать UC и дома, и на работе - платите дважды...
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