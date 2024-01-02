Total Commander для Windows

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Оценка: 4.56/5 голосов - 1819
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 2 500 руб. | Купить
Ограничение:30 дней
Версия:11.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Датский
Разработчик:
Категория:Файловые менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):192 / 3 149 968 | Статистика
Размер:5,4 Мб
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Total Commander - это самый мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Приложение продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины, имеет множество встроенных полезных инструментов.

Программа обрабатывает архивы и позволяет Вам легко копировать файлы в архив и из него. Включает в себя расширенное копирование, перемещение, переименование, и удаление полных деревьев; поддержку drag-and-drop; утилиту запуска, которая позволяет Вам размещать часто используемые программы в выпадающее меню; FTP-клиент; прямой доступ к Сетевому окружению; история посещаемых директорий и запускаемых файлов, способность разбивать большие файлы на небольшие части и объединять их.

Возможна печать каталогов и деревьев, просмотр файлов в юникоде и шестнадцатеричном виде, а также просмотр HTML во встроенном просмотрщике и многое другое.

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Отзывы о программе Total Commander

Аноним про Total Commander 9.51 [20-12-2020]

Лол. Эту прогу даже в установку винды встроили.Если с live-cd запустится, открыть cmd,и ввести там explorer будет открываться тотал коммандер)
15 | 53 | Ответить

Dorofeevich в ответ Аноним про Total Commander 10.00 [06-12-2021]

Встроенный Тотал есть только в составе пакетов с нелицензионной Виндой от самодеятельных сборщиков. Не стоит публично признаваться в использовании контрафакта
23 | 12 | Ответить

Старий Хохол в ответ Dorofeevich про Total Commander 10.00 [05-05-2022]

Только ну очень уж умному человеку могла прийти в голову мысль, что Тотал официально интегрируют в Винду ;-)) Total Commander - основанная на многолетнем опыте продвинутая версия Volkov Commander и Norton Commander 1996х-97х годов под OS DOS, и ну-ка Винду нах...)))
13 | 15 | Ответить

Денис в ответ Старий Хохол про Total Commander 10.52 [13-01-2023]

Старий Хохол: Слыш умник ты ВООБЩЕ Volkov Commander и Norton Commander в реальности видел или только на картинке в Википедии ???????????????
Мало того что Norton Commander консольный а не GUI файловый менеджер под DOS так они и не похожи с TC не в одном месте НУ НИ РАЗУ. ????????
8 | 9 | Ответить

 

Владимир про Total Commander 9.51 [31-08-2020]

Нормальная программа. Пользуюсь ей на android.
16 | 9 | Ответить

Александр про Total Commander 9.51 [17-06-2020]

От рождения WINDOWS софта промелькнуло немало. Пользуюсь Total Commander от 1.0, навигатор столько лет у меня на рабочем столе и как-то не хочется без него.По этому,думаю, что он заслужено входит в первую десятку лучших.
24 | 17 | Ответить

maxon в ответ Александр про Total Commander 10.00 [07-08-2021]

первая прога котороя ставится на мои компы после переустановки винды, пользуюсь ей с первого знакомства с ПК, проводник винды в топку
21 | 11 | Ответить

Аскалон про Total Commander 9.21a [17-02-2019]

Ключами воспользовался, в папку ранее установленную скинул, после этого регистрацию больше не требует
66 | 139 | Ответить

ATMANE про Total Commander 9.10 [05-11-2017]

1962 года рождения рабатал на ЕС 1066, БЕСМ-6 на асемблере
и Автокоде НД-128, Вам сего не понять, СИ+++ полный отстой по сравнению
с языками прог-я уровня железа, для использования которых нужно знать
материальную часть, BIOS, Мать, Винты, слоты ОП, драйверы всего, медиа ...
Вам енто не понять, Вы genereshen PI почитайте Пелевина.
34 | 108 | Ответить

Denis в ответ ATMANE про Total Commander 9.12 [07-04-2018]

Здесь прогу оценивают а не твою прочтеную википедию... Был бы умен, знал бы что писать
51 | 18 | Ответить

Леся в ответ ATMANE про Total Commander 9.12 [08-04-2018]

Да, нам вас не понять, блин. Genereshen PI, позорище. С чем ты там работал с таким знанием языка...
27 | 12 | Ответить

Андрей в ответ Леся про Total Commander 9.51 [21-08-2020]

Вы,правы МЫ крокодилы пишем всякую дичь)а пользуемся куда быстрее вашими прогами даже 32 битными,чем ты сможешь гектар сожрать))хи-хи-хи привет из 2020)))
18 | 9 | Ответить

 
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