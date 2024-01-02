Total Commander для Windows
|Оценка:
|4.56/5 голосов - 1819
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 2 500 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|11.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Датский
|Разработчик:
|C. Ghisler & Co.
|Категория:
|Файловые менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|192 / 3 149 968 | Статистика
|Размер:
|5,4 Мб
|СКАЧАТЬ
Total Commander - это самый мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Приложение продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины, имеет множество встроенных полезных инструментов.
Программа обрабатывает архивы и позволяет Вам легко копировать файлы в архив и из него. Включает в себя расширенное копирование, перемещение, переименование, и удаление полных деревьев; поддержку drag-and-drop; утилиту запуска, которая позволяет Вам размещать часто используемые программы в выпадающее меню; FTP-клиент; прямой доступ к Сетевому окружению; история посещаемых директорий и запускаемых файлов, способность разбивать большие файлы на небольшие части и объединять их.
Возможна печать каталогов и деревьев, просмотр файлов в юникоде и шестнадцатеричном виде, а также просмотр HTML во встроенном просмотрщике и многое другое.
- Официальный русификатор (40 Кб)
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Отзывы о программе Total Commander
Аноним про Total Commander 9.51 [20-12-2020]
Лол. Эту прогу даже в установку винды встроили.Если с live-cd запустится, открыть cmd,и ввести там explorer будет открываться тотал коммандер)
15 | 53 | Ответить
Dorofeevich в ответ Аноним про Total Commander 10.00 [06-12-2021]
Встроенный Тотал есть только в составе пакетов с нелицензионной Виндой от самодеятельных сборщиков. Не стоит публично признаваться в использовании контрафакта
23 | 12 | Ответить
Старий Хохол в ответ Dorofeevich про Total Commander 10.00 [05-05-2022]
Только ну очень уж умному человеку могла прийти в голову мысль, что Тотал официально интегрируют в Винду ;-)) Total Commander - основанная на многолетнем опыте продвинутая версия Volkov Commander и Norton Commander 1996х-97х годов под OS DOS, и ну-ка Винду нах...)))
13 | 15 | Ответить
Денис в ответ Старий Хохол про Total Commander 10.52 [13-01-2023]
Старий Хохол: Слыш умник ты ВООБЩЕ Volkov Commander и Norton Commander в реальности видел или только на картинке в Википедии ???????????????
Мало того что Norton Commander консольный а не GUI файловый менеджер под DOS так они и не похожи с TC не в одном месте НУ НИ РАЗУ. ????????
8 | 9 | Ответить
Владимир про Total Commander 9.51 [31-08-2020]
Нормальная программа. Пользуюсь ей на android.
16 | 9 | Ответить
Александр про Total Commander 9.51 [17-06-2020]
От рождения WINDOWS софта промелькнуло немало. Пользуюсь Total Commander от 1.0, навигатор столько лет у меня на рабочем столе и как-то не хочется без него.По этому,думаю, что он заслужено входит в первую десятку лучших.
24 | 17 | Ответить
maxon в ответ Александр про Total Commander 10.00 [07-08-2021]
первая прога котороя ставится на мои компы после переустановки винды, пользуюсь ей с первого знакомства с ПК, проводник винды в топку
21 | 11 | Ответить
Аскалон про Total Commander 9.21a [17-02-2019]
Ключами воспользовался, в папку ранее установленную скинул, после этого регистрацию больше не требует
66 | 139 | Ответить
ATMANE про Total Commander 9.10 [05-11-2017]
1962 года рождения рабатал на ЕС 1066, БЕСМ-6 на асемблере
и Автокоде НД-128, Вам сего не понять, СИ+++ полный отстой по сравнению
с языками прог-я уровня железа, для использования которых нужно знать
материальную часть, BIOS, Мать, Винты, слоты ОП, драйверы всего, медиа ...
Вам енто не понять, Вы genereshen PI почитайте Пелевина.
34 | 108 | Ответить
Denis в ответ ATMANE про Total Commander 9.12 [07-04-2018]
Здесь прогу оценивают а не твою прочтеную википедию... Был бы умен, знал бы что писать
51 | 18 | Ответить
Леся в ответ ATMANE про Total Commander 9.12 [08-04-2018]
Да, нам вас не понять, блин. Genereshen PI, позорище. С чем ты там работал с таким знанием языка...
27 | 12 | Ответить
Андрей в ответ Леся про Total Commander 9.51 [21-08-2020]
Вы,правы МЫ крокодилы пишем всякую дичь)а пользуемся куда быстрее вашими прогами даже 32 битными,чем ты сможешь гектар сожрать))хи-хи-хи привет из 2020)))
18 | 9 | Ответить