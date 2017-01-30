XRECODE для Windows

XRECODE 3 1.48

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание XRECODE 3 1.48Описание   Скачать XRECODE 3 1.48СКАЧАТЬ (15 Мб) Скриншоты XRECODE 3 1.48Скриншоты (7)   Статистика XRECODE 3 1.48Статистика   Отзывы о XRECODE 3 1.48Отзывы (11)  
Оцените программу!
4.57 из 5, всего оценок - 32
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

XRECODE - аудио-конвертер, позволяющий быстро и без особого труда преобразовать практически все аудиоформаты. Поддерживается запись аудиодорожки из видеофайлов и граббинг многоканальных Audio CD. Возможность создания одного большого аудио файла из нескольких и создание .CUE файла.

Программа снабжена удобным «drag and drop»-интерфейсом. Поддерживает декодирование RealAudio (.ra). Параллельное конвертирование нескольких файлов. Исходный файл можно конвертировать сразу в несколько форматов. Есть встроенный редактор мета данных с поддержкой Cover Art. Поддерживает LossyWav. Многоязычный интерфейс. Имеется поддержка командной строки.

Конвертирование из: mp3, mp2, wma, aiff, amr, ogg, flac, ape, cue, ac3, wv, mpc, mid, cue ,tta, tak, wav, wav(rf64), dts, m4a, m4b, mp4, ra, rm, aac, avi, mpg, vob, mkv, mka, flv, swf, mov, ofr, wmv, divx, m4v, spx, 3gp, 3g2, m2v, m4v, ts, m2ts, adts, shn, tak, xm, mod, s3m, it, mtm, umx, mlp.
Конвертирование в: m4a, alac, ape, flac, mp3, mp4 (используя NeroAAC), ogg, raw, wav, wma, WavPack, mpc, mp2, Speex, ofr, ac3, aiff, wav(rf64), tak, Shorten.

Что нового в XRECODE 3 1.48?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты XRECODE:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19
Ограничение в работе программынапоминание о регистрации
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 26 022
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы - Конверторы

Отзывы о программе XRECODE

Массовый голод про XRECODE II 1.0.0.226 [10-01-2016]

На рутреккере и exua есть версии без напоминалки.
Мне нравится что он разбивает одну дорожку на множество автоматически. :33
| | Ответить

Oleg про XRECODE II 1.0.0.223 [26-05-2015]

это лучшая программа-перекодировщик для windows
прекрасно работает на Linux Mint через Wine
Да и ничего вам не мешает использовать её бесплатно
1 | 1 | Ответить

Вася про XRECODE II 1.0.0.218 [31-01-2015]

Дорогой вась вась, не могли бы Вы привести пример бесплатной альтернативы, которая рвёт все цифровые форматы?

И непонятно Ваше возмущение про "за деньги" - программа работает бесплатно. Напоминалка что ты не платил и можешь это сделать особо не напрягает и на функционал влияния не оказывает. Очень хорошая программа.
| 1 | Ответить

Сергей М про XRECODE II 1.0.0.208 [11-12-2013]

Если нету кодека, то скачайте его и поместите в папку C:\Program Files\xrecode II\external Программа отличная, не надо делать из мухи слона!!!
1 | | Ответить

Сергей про XRECODE II 1.0.0.208 [26-11-2013]

Не надо гнать мол программа плохая, у меня был случай когда я скачал альбом во FLAC и треков в нем не оказалось, так вот с помощью XRecode Я реанимировал весь альбом и разбил его на треки. А вам уважаемый vsharn Я советую использовать Total Audio Converter - он вас полностью устроит
| | Ответить

Читать все отзывы (11) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Rufus

ESET NOD32 Антивирус

FL Studio (FruityLoops)

ESET NOD32 Smart Security

Mozilla Firefox

ParkControl

ArtMoney

Google Chrome

Ashampoo WinOptimizer

VKMusic

Антивирус Касперского

KMPlayer

Opera

WavePad

CheMax

The Bat! Voyager

Viber

EMDB

Notepad++

CCleaner

 
 