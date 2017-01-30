XRECODE 3 1.48 Описание СКАЧАТЬ ( 15 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (11) Оцените программу!

4.57 из 5, всего оценок - 32 Рейтинг программы - 4.57 из 5

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5 XRECODE - аудио-конвертер, позволяющий быстро и без особого труда преобразовать практически все аудиоформаты. Поддерживается запись аудиодорожки из видеофайлов и граббинг многоканальных Audio CD. Возможность создания одного большого аудио файла из нескольких и создание .CUE файла.



Программа снабжена удобным «drag and drop»-интерфейсом. Поддерживает декодирование RealAudio (.ra). Параллельное конвертирование нескольких файлов. Исходный файл можно конвертировать сразу в несколько форматов. Есть встроенный редактор мета данных с поддержкой Cover Art. Поддерживает LossyWav. Многоязычный интерфейс. Имеется поддержка командной строки.



Конвертирование из: mp3, mp2, wma, aiff, amr, ogg, flac, ape, cue, ac3, wv, mpc, mid, cue ,tta, tak, wav, wav(rf64), dts, m4a, m4b, mp4, ra, rm, aac, avi, mpg, vob, mkv, mka, flv, swf, mov, ofr, wmv, divx, m4v, spx, 3gp, 3g2, m2v, m4v, ts, m2ts, adts, shn, tak, xm, mod, s3m, it, mtm, umx, mlp.

Конвертирование в: m4a, alac, ape, flac, mp3, mp4 (используя NeroAAC), ogg, raw, wav, wma, WavPack, mpc, mp2, Speex, ofr, ac3, aiff, wav(rf64), tak, Shorten. Что нового в XRECODE 3 1.48?

Исправлены ошибки Скриншоты XRECODE: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19 Ограничение в работе программы напоминание о регистрации Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 12 / 26 022 Разработчик XRECODE Последнее обновление 30.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Грабберы, Рипперы - Конверторы Отзывы о программе XRECODE Массовый голод На рутреккере и exua есть версии без напоминалки.

Мне нравится что он разбивает одну дорожку на множество автоматически. :33

| | Ответить Oleg это лучшая программа-перекодировщик для windows

прекрасно работает на Linux Mint через Wine

Да и ничего вам не мешает использовать её бесплатно

1 | 1 | Ответить Вася Дорогой вась вась, не могли бы Вы привести пример бесплатной альтернативы, которая рвёт все цифровые форматы?



И непонятно Ваше возмущение про "за деньги" - программа работает бесплатно. Напоминалка что ты не платил и можешь это сделать особо не напрягает и на функционал влияния не оказывает. Очень хорошая программа.

| 1 | Ответить Сергей М Если нету кодека, то скачайте его и поместите в папку C:\Program Files\xrecode II\external Программа отличная, не надо делать из мухи слона!!!

1 | | Ответить Сергей Не надо гнать мол программа плохая, у меня был случай когда я скачал альбом во FLAC и треков в нем не оказалось, так вот с помощью XRecode Я реанимировал весь альбом и разбил его на треки. А вам уважаемый vsharn Я советую использовать Total Audio Converter - он вас полностью устроит

| | Ответить Читать все отзывы (11) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости