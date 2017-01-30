XRECODE - аудио-конвертер, позволяющий быстро и без особого труда преобразовать практически все аудиоформаты. Поддерживается запись аудиодорожки из видеофайлов и граббинг многоканальных Audio CD. Возможность создания одного большого аудио файла из нескольких и создание .CUE файла.
Программа снабжена удобным «drag and drop»-интерфейсом. Поддерживает декодирование RealAudio (.ra). Параллельное конвертирование нескольких файлов. Исходный файл можно конвертировать сразу в несколько форматов. Есть встроенный редактор мета данных с поддержкой Cover Art. Поддерживает LossyWav. Многоязычный интерфейс. Имеется поддержка командной строки.
Массовый голод про XRECODE II 1.0.0.226 [10-01-2016]
На рутреккере и exua есть версии без напоминалки.
Мне нравится что он разбивает одну дорожку на множество автоматически. :33 | | Ответить
Oleg про XRECODE II 1.0.0.223 [26-05-2015]
это лучшая программа-перекодировщик для windows
прекрасно работает на Linux Mint через Wine
Да и ничего вам не мешает использовать её бесплатно 1 | 1 | Ответить
Вася про XRECODE II 1.0.0.218 [31-01-2015]
Дорогой вась вась, не могли бы Вы привести пример бесплатной альтернативы, которая рвёт все цифровые форматы?
И непонятно Ваше возмущение про "за деньги" - программа работает бесплатно. Напоминалка что ты не платил и можешь это сделать особо не напрягает и на функционал влияния не оказывает. Очень хорошая программа. | 1 | Ответить
Сергей М про XRECODE II 1.0.0.208 [11-12-2013]
Если нету кодека, то скачайте его и поместите в папку C:\Program Files\xrecode II\external Программа отличная, не надо делать из мухи слона!!! 1 | | Ответить
Сергей про XRECODE II 1.0.0.208 [26-11-2013]
Не надо гнать мол программа плохая, у меня был случай когда я скачал альбом во FLAC и треков в нем не оказалось, так вот с помощью XRecode Я реанимировал весь альбом и разбил его на треки. А вам уважаемый vsharn Я советую использовать Total Audio Converter - он вас полностью устроит | | Ответить