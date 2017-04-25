ShellMenuView для Windows

ShellMenuView 1.36

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Описание ShellMenuView 1.36Описание   Скачать ShellMenuView 1.36СКАЧАТЬ (47 Кб) Скриншоты ShellMenuView 1.36Скриншоты (2)   Статистика ShellMenuView 1.36Статистика   Отзывы о ShellMenuView 1.36Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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ShellMenuView - небольшая утилита, которая отображает список статических элементов меню, которые появляются в контекстном меню при щелчке правой кнопкой мыши на файле/папке в Проводнике, и позволяет легко отключить ненужные элементы меню. Для каждого элемента меню отображается расширение, ключ меню, тип файла, разработчик, описание, версия и др. В программе есть возможность отметить именно те колонки, которые хочет видеть пользователь.

Что нового в ShellMenuView 1.36?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты ShellMenuView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 977
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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