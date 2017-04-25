Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0
Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко создать загрузочный диск или флешку, что делает его
UNetbootin 6.25
UNetbootin - мультиплатформенная утилита, при помощи которой можно легко устанавливать различные Linux/BSD дистрибутивы на раздел жёсткого диска или USB-накопитель
WinImage 9.0
WinImage создает образ загрузочного DVD/CD на USB флеш носитель, с которого потом можно загрузиться как с системного диска. Очень актуальная проблема для нетбуков
MapKeyboard 2.1
MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или полностью отключить кнопки на клавиатуре. Программа будет полезна
ASUS Fan Xpert 1.00.13
ASUS Fan Xpert - удобная утилита для материнских плат производства ASUS, с помощью которой можно не входя в BIOS регулировать скорость вращения крыльчатки
Floppy Image 2.4
Floppy Image - Небольшая утилита, позволяющая создавать образы дискет и, соответственно, создавать копию дискеты из ранее сохранённого образа.