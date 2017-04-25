Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0 Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко создать загрузочный диск или флешку, что делает его UNetbootin 6.25 UNetbootin - мультиплатформенная утилита, при помощи которой можно легко устанавливать различные Linux/BSD дистрибутивы на раздел жёсткого диска или USB-накопитель WinImage 9.0 WinImage создает образ загрузочного DVD/CD на USB флеш носитель, с которого потом можно загрузиться как с системного диска. Очень актуальная проблема для нетбуков

MapKeyboard 2.1 MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или полностью отключить кнопки на клавиатуре. Программа будет полезна ASUS Fan Xpert 1.00.13 ASUS Fan Xpert - удобная утилита для материнских плат производства ASUS, с помощью которой можно не входя в BIOS регулировать скорость вращения крыльчатки Floppy Image 2.4 Floppy Image - Небольшая утилита, позволяющая создавать образы дискет и, соответственно, создавать копию дискеты из ранее сохранённого образа.