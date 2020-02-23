RegScanner для Windows

RegScanner 2.45

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Описание RegScanner 2.45Описание   Скачать RegScanner 2.45СКАЧАТЬ (67 Кб) Скриншоты RegScanner 2.45Скриншоты (3)   Статистика RegScanner 2.45Статистика   Отзывы о RegScanner 2.45Отзывы (4)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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RegScanner - небольшая бесплатная утилита, которая в соответствии с заданными критериями поиска сканирует реестр, и затем, отображает список найденных значений реестра. После нахождения нужного значения реестра, пользователь, при помощи двойного щелчка мыши, может перейти в редактор реестра. Результаты сканирования можно экспортировать в .reg файл, который затем можно импортировать в редактор реестра.

RegScanner
RegScanner
RegScanner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 615
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Реестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе RegScanner

боровков про RegScanner 2.25 [18-12-2017]

программа блеск.мало что так полезно.
2 | 2 | Ответить

Genrix про RegScanner 2.17 [28-01-2017]

5+++
2 | 2 | Ответить

Вадим про RegScanner 1.96 [28-05-2013]

Очень хорошая программа. Использую для поиска троянов и другой нечисти.
2 | 2 | Ответить

Wechy про RegScanner 1.85 [07-03-2012]

Понравилось,что можно посмотреть дату изменения ключа.
2 | 2 | Ответить

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