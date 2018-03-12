DevManView для Windows

DevManView 1.51

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание DevManView 1.51Описание   Скачать DevManView 1.51СКАЧАТЬ (72 Кб) Скриншоты DevManView 1.51Скриншоты (1)   Статистика DevManView 1.51Статистика   Отзывы о DevManView 1.51Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DevManView является альтернативой стандартному компоненту Windows Диспетчер устройств, который отображает список всех устройств и их свойств. В дополнение к отображению устройств на локальном компьютере, программа также позволяет просматривать список устройств другого компьютера в сетевом окружении, при условии наличия администраторских прав доступа к этому компьютеру. Плюс к этому с помощью программы можно включать и отключать выбранные устройства или править его свойства в редакторе реестра.

Дополнительные файлы к программе:

Скриншоты DevManView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 930
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - Мониторинг
ТОП-сегодня раздела "Внешние устройства"
 

Rufus 2.18.1213

Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при

BlueSoleil 10.0.497.0

BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными

ContaCam 7.7.0

ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции

AutoHotkey 1.1.28.00

AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте

USBDeview 2.75

USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему

ScanLite 1.1

ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять сканирование бумажных документов с последующим сохранением на ПК

скачать Adguard

Отзывы о программе DevManView

Admin

Отзывов о программе DevManView 1.51 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 