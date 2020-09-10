USBDeview для Windows

USBDeview 3.01

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Описание USBDeview 3.01Описание   Скачать USBDeview 3.01СКАЧАТЬ (97 Кб) Скриншоты USBDeview 3.01Скриншоты (2)   Статистика USBDeview 3.01Статистика   Отзывы о USBDeview 3.01Отзывы (12)  
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4.37 из 5, всего оценок - 56
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, фотоаппарат, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему компьютеру.

При этом по каждому устройству, подключено оно в данный момент или нет, USBDeview предоставит исчерпывающую информацию: дату и время, когда устройство было добавлено и время последнего подключения, наименование/описание устройства, тип, серийный номер, идентификационные номера продукта и производителя и многое другое. Полученную информацию можно экспортировать в Text/HTML или XML файл.

Кроме этого, USBDeview также может деинсталлировать USB устройства, которые вы использовали ранее, или отключить те, что подключены к вашему компьютеру в данный момент.

Что нового в USBDeview 3.01?
  • Исправлены ошибки
USBDeview
USBDeview
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)72 / 147 565
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства
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Отзывы о программе USBDeview

Ян про USBDeview 2.85 [28-11-2019]

Угу... эта прога только для просмотра. Если вы с ее помощью удалите историю подключений, в реестре следы все равно остаются, только их уже ручками УДАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. Так что очистка истории только вручную
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Катя про USBDeview 2.80 [31-05-2019]

Спасибо большое, оочень помогло:)))
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Андрик 96 про USBDeview 2.71 [30-10-2017]

А есть русификатор ? Или как убрать все пути выставления флешку в комп
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Слон в ответ Андрик 96 про USBDeview 2.71 [31-10-2017]

А слона то мы и не заметили. Глаза открой. Внизу описания есть "Дополнительные файлы к программе:", клацаешь и грузится русификатор.
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AlexI про USBDeview 2.61 [12-08-2016]

замечательная вещь, рекомендую!
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i-ghost про USBDeview 2.28 [05-01-2014]

просто супер
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