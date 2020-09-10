USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, фотоаппарат, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему компьютеру.

При этом по каждому устройству, подключено оно в данный момент или нет, USBDeview предоставит исчерпывающую информацию: дату и время, когда устройство было добавлено и время последнего подключения, наименование/описание устройства, тип, серийный номер, идентификационные номера продукта и производителя и многое другое. Полученную информацию можно экспортировать в Text/HTML или XML файл.

Кроме этого, USBDeview также может деинсталлировать USB устройства, которые вы использовали ранее, или отключить те, что подключены к вашему компьютеру в данный момент.