USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, фотоаппарат, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему компьютеру.
При этом по каждому устройству, подключено оно в данный момент или нет, USBDeview предоставит исчерпывающую информацию: дату и время, когда устройство было добавлено и время последнего подключения, наименование/описание устройства, тип, серийный номер, идентификационные номера продукта и производителя и многое другое. Полученную информацию можно экспортировать в Text/HTML или XML файл.
Кроме этого, USBDeviewтакже может деинсталлировать USB устройства, которые вы использовали ранее, или отключить те, что подключены к вашему компьютеру в данный момент.
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте
Отзывы о программе USBDeview
Ян про USBDeview 2.85 [28-11-2019]
Угу... эта прога только для просмотра. Если вы с ее помощью удалите историю подключений, в реестре следы все равно остаются, только их уже ручками УДАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. Так что очистка истории только вручную 2 | 3 | Ответить