BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными Bluetooth-устройствами, такими как мобильные телефоны, камеры, наушники, принтеры, клавиатуры, модемы, мышки и др.
Также можно создавать беспроводные сети и обмениваться данными с другими компьютерами посредством Bluetooth. BlueSoleil распространятеся в виде набора “все включено”. Программное обеспечение и драйвера для блютуз устройств уже присутствуют в дистрибутиве.
Основные возможности:
Управление контактами и сообщениями;
Функция резервного копирование с последующим восстановлением контактов;
Поддержка технологии VoIP;
Редактирование контактов;
Поддержка профиля PBAP (возможность обмениваться записями телефонных книг между устройствами);
Fast Mouse - небольшая утилита для автоматического нажатия кнопки мыши с определенной скоростью. Будет полезна в различных онлайн играх, где необходимо много раз
Отзывы о программе BlueSoleil
Игорь про BlueSoleil 10.0.497.0 [05-05-2020]
Короче если у кого проблемы, эта программа отключает службу беспроводной связи блютус. Надо её перевести в авто запуск. | | Ответить
Игорь про BlueSoleil 10.0.497.0 [05-05-2020]
Не ставьте. После неё перестал работать звук в наушниках. Погуглил у народа похожие проблемы. Как лечить не известно. | | Ответить
Алекс про BlueSoleil 10.0.497.0 [30-08-2018]
Добрий день, у меня windows 8 и windows 10 на компе стоит блютуз работает если настроит на win 8 потом на win 10 тогда работает на win 10, если на оборот сначала на win 10 потом на win 8 тогда работает на win 8, как настроеть чтоб работал на двох windows? 4 | 6 | Ответить
Faton про BlueSoleil 10.0.496.1 [05-03-2018]
такая же хр..ень купил адаптер а программу не могу найти что бы на WIN7 работала Ключ купи , оху е вшие На XP устоновил(др комп)там заработало но опять же програмка на 30 дней и плоти уродам 7 | 26 | Ответить
хулум-булум про BlueSoleil 10.0.496.1 [08-12-2016]
товаристчччи!!!кто мне сможет помочь,я вместо того съем большую и вкусную конфету!!а надо мне скачать ету программу со всеми ключами паспортами и бебехами или анал-огичную ей!! то есть мне надо чтобы я ходил с блютуом в ухе по дому и говорил -а в ноуте стоит блюту и чтобы они сочленялись нужно что то!!!так что именно??допоможите не местному)) я живу в ящике vadimkipriot@gmail.com 10 | 61 | Ответить