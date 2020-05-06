BlueSoleil для Windows

BlueSoleil 10.0.498.0

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Описание BlueSoleil 10.0.498.0Описание   Скачать BlueSoleil 10.0.498.0СКАЧАТЬ (140,58 Мб) Скриншоты BlueSoleil 10.0.498.0Скриншоты (4)   Статистика BlueSoleil 10.0.498.0Статистика   Отзывы о BlueSoleil 10.0.498.0Отзывы (47)  
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3.81 из 5, всего оценок - 337
  • Рейтинг программы - 3.81 из 5
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BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными Bluetooth-устройствами, такими как мобильные телефоны, камеры, наушники, принтеры, клавиатуры, модемы, мышки и др.

Также можно создавать беспроводные сети и обмениваться данными с другими компьютерами посредством Bluetooth. BlueSoleil распространятеся в виде набора “все включено”. Программное обеспечение и драйвера для блютуз устройств уже присутствуют в дистрибутиве.

Основные возможности:

  • Управление контактами и сообщениями;
  • Функция резервного копирование с последующим восстановлением контактов;
  • Поддержка технологии VoIP;
  • Редактирование контактов;
  • Поддержка профиля PBAP (возможность обмениваться записями телефонных книг между устройствами);
  • Создание беспроводных сетей;
  • Наличие виртуального COM порта.
BlueSoleil
BlueSoleil
BlueSoleil
BlueSoleil
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $27.99
Ограничение в работе программыпередача не более 2Мб данных
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)38 / 312 710
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - Wi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе BlueSoleil

Игорь про BlueSoleil 10.0.497.0 [05-05-2020]

Короче если у кого проблемы, эта программа отключает службу беспроводной связи блютус. Надо её перевести в авто запуск.
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Игорь про BlueSoleil 10.0.497.0 [05-05-2020]

Не ставьте. После неё перестал работать звук в наушниках. Погуглил у народа похожие проблемы. Как лечить не известно.
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Алекс про BlueSoleil 10.0.497.0 [30-08-2018]

Добрий день, у меня windows 8 и windows 10 на компе стоит блютуз работает если настроит на win 8 потом на win 10 тогда работает на win 10, если на оборот сначала на win 10 потом на win 8 тогда работает на win 8, как настроеть чтоб работал на двох windows?
4 | 6 | Ответить

Faton про BlueSoleil 10.0.496.1 [05-03-2018]

такая же хр..ень купил адаптер а программу не могу найти что бы на WIN7 работала Ключ купи , оху е вшие На XP устоновил(др комп)там заработало но опять же програмка на 30 дней и плоти уродам
7 | 26 | Ответить

хулум-булум про BlueSoleil 10.0.496.1 [08-12-2016]

товаристчччи!!!кто мне сможет помочь,я вместо того съем большую и вкусную конфету!!а надо мне скачать ету программу со всеми ключами паспортами и бебехами или анал-огичную ей!! то есть мне надо чтобы я ходил с блютуом в ухе по дому и говорил -а в ноуте стоит блюту и чтобы они сочленялись нужно что то!!!так что именно??допоможите не местному)) я живу в ящике vadimkipriot@gmail.com
10 | 61 | Ответить

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