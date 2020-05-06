Также можно создавать беспроводные сети и обмениваться данными с другими компьютерами посредством Bluetooth. BlueSoleil распространятеся в виде набора “все включено”. Программное обеспечение и драйвера для блютуз устройств уже присутствуют в дистрибутиве. Основные возможности:

BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными Bluetooth-устройствами, такими как мобильные телефоны, камеры, наушники, принтеры, клавиатуры, модемы, мышки и др.

Fast Mouse - небольшая утилита для автоматического нажатия кнопки мыши с определенной скоростью. Будет полезна в различных онлайн играх, где необходимо много раз

BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными

ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять сканирование бумажных документов с последующим сохранением на ПК

AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте

Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при