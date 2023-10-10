USB Repair для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.2.3.2355 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rizonesoft
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|3,26 Мб
|СКАЧАТЬ
USB Repair - это простое в использовании приложение, которое пытается исправить ошибки USB-устройств или если USB-накопитель не удается установить. Также может использоваться для устранения некоторых других кодов ошибок диспетчера устройств, как например Code 19, Code 31, Code 32, Code 37, Code 39 и Code 41.
При возникновении проблем с USB-устройствами обычно решается вопрос о переустановке Windows или восстановлении ее работоспособности с помощью System Restore. Существует тысячи причин, по которым USB-устройства могут выйти из строя, включая физические повреждения оборудования. Данный инструмент предназначен для решения ошибок конфигурации USB-устройств.
Прежде чем запускать программу USB Repair, создайте точку восстановления системы на случай, если что-то пойдет не так. Создать точку восстановления системы можно, выбрав пункт меню Create a Windows Restore Point (Создать точку восстановления Windows) в меню Tools (Сервис) главного интерфейса программы.
Интерфейс программы очень прост и позволяет выполнять все действия одним щелчком мыши. Для исправления ошибок USB-устройств не нужно редактировать ключи реестра или выполнять другие сложные настройки. Чтобы исправить ошибки USB-устройств в Windows, загрузите и запустите программу USB Repair. В главном интерфейсе нажмите на кнопку Repair USB. Перезагрузите компьютер и проверьте, устранена ли проблема. Если нет, возможно, проблема связана с физическим оборудованием.
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