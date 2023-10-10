USB Repair - это простое в использовании приложение, которое пытается исправить ошибки USB-устройств или если USB-накопитель не удается установить. Также может использоваться для устранения некоторых других кодов ошибок диспетчера устройств, как например Code 19, Code 31, Code 32, Code 37, Code 39 и Code 41.

При возникновении проблем с USB-устройствами обычно решается вопрос о переустановке Windows или восстановлении ее работоспособности с помощью System Restore. Существует тысячи причин, по которым USB-устройства могут выйти из строя, включая физические повреждения оборудования. Данный инструмент предназначен для решения ошибок конфигурации USB-устройств.

Прежде чем запускать программу USB Repair, создайте точку восстановления системы на случай, если что-то пойдет не так. Создать точку восстановления системы можно, выбрав пункт меню Create a Windows Restore Point (Создать точку восстановления Windows) в меню Tools (Сервис) главного интерфейса программы.

Интерфейс программы очень прост и позволяет выполнять все действия одним щелчком мыши. Для исправления ошибок USB-устройств не нужно редактировать ключи реестра или выполнять другие сложные настройки. Чтобы исправить ошибки USB-устройств в Windows, загрузите и запустите программу USB Repair. В главном интерфейсе нажмите на кнопку Repair USB. Перезагрузите компьютер и проверьте, устранена ли проблема. Если нет, возможно, проблема связана с физическим оборудованием.

Примечание! Не запускайте этот инструмент, если у вас нет проблем с USB-устройствами, вы можете что-нибудь сломать.