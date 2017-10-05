Data Recovery Wizard - программа для восстановления данных, потерянных при форматировании, удалении, повреждении раздела или логического диска, внезапном выключении системы, сбое питания и т.п.
Возможности:
Модуль Deleted File Recovery для быстрого и эффективного восстановления случайно удаленных файлов и папок.
Модуль Complete Recovery для восстановления данных и файлов из удаленных, поврежденных или потерянных разделов и папок, безымянных разделов и с отформатированных логических дисков.
Модуль Partition Recovery для восстановления данных с жестких дисков со скрытыми разделами, поврежденных файловых систем, из удаленных разделов, дисков с некорректно установленными ОС и пострадавших от вирусной атаки.
Поддержка динамических дисков.
Возможность восстановления файлов Linux из Windows.
Восстановление с внешних носителей: USB flash-дисков, карт памяти, цифровых камер, фотоаппаратов, цифровых аудиоплееров, флоппиков и т.д.
Восстановление закодированных/сжатых файлов из NTFS томов.
Создание файлов образа Disk Image в процессе восстановления.
Поддержка файловых систем FAT12, FAT16, FAT32, NTFS/NTFS5, EXT2 и EXT3.
Восстановление офисных документов, фото, видео, музыки, электронной почты и т.д.
Высокое качество восстановления файлов.
Распознавание длинных имен файлов.
Загрузочный диск на основе WinPE.
Предварительный просмотр восстанавливаемых файлов.
R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки,
Отзывы о программе EASEUS Data Recovery Wizard FREE
Дария про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.5.0 [04-10-2017]
Кто восстанавливал с ее помощью файлы, подскажите, почему не получается воспользоваться бесплатной версией? Написано, что она дает восстановить 500 мб, у меня выбрано значительно меньше, но все равно программа предлагает купить про версию и не дает восстановить файлы! Что делать? | | Ответить
Татьяна про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.5.0 [30-04-2017]
Офигенная программка. Случайно удалила папку навсегда.. расстроилась, что придется долго восстанавливать. Но нет, эта программа справилась за 5 минут) | | Ответить
I7even про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 9.5 [09-10-2015]
Просто невероятно! Программа востановила все изображения на "водяной" флешке. Уже хотел выкинуть со злости этот хлам, но всё благополучно получилось! 1 | 4 | Ответить
Вадим про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 5.5.1 [09-03-2012]
Отлично восстановила фотографии (искал исключительно *.jpg) на карте фотоаппарата. Я уже и забыл что у меня там были такие фотки... :) 1 | 22 | Ответить
anna в ответ Вадим про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 9.0 [01-09-2015]
извините я попробовала восстановить что то но не получается. говорит подтвердите код лицензии я ничего не понимаю помогите плз 13 | 68 | Ответить