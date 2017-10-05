EASEUS Data Recovery Wizard FREE для Windows

EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.8.0

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Описание EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.8.0Описание   Скачать EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.8.0СКАЧАТЬ (31,18 Мб) Скриншоты EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.8.0Скриншоты (8)   Статистика EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.8.0Статистика   Отзывы о EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.8.0Отзывы (5)  
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4.44 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Data Recovery Wizard - программа для восстановления данных, потерянных при форматировании, удалении, повреждении раздела или логического диска, внезапном выключении системы, сбое питания и т.п.

Возможности:

  • Модуль Deleted File Recovery для быстрого и эффективного восстановления случайно удаленных файлов и папок.
  • Модуль Complete Recovery для восстановления данных и файлов из удаленных, поврежденных или потерянных разделов и папок, безымянных разделов и с отформатированных логических дисков.
  • Модуль Partition Recovery для восстановления данных с жестких дисков со скрытыми разделами, поврежденных файловых систем, из удаленных разделов, дисков с некорректно установленными ОС и пострадавших от вирусной атаки.
  • Поддержка динамических дисков.
  • Возможность восстановления файлов Linux из Windows.
  • Восстановление с внешних носителей: USB flash-дисков, карт памяти, цифровых камер, фотоаппаратов, цифровых аудиоплееров, флоппиков и т.д.
  • Восстановление закодированных/сжатых файлов из NTFS томов.
  • Создание файлов образа Disk Image в процессе восстановления.
  • Поддержка файловых систем FAT12, FAT16, FAT32, NTFS/NTFS5, EXT2 и EXT3.
  • Восстановление офисных документов, фото, видео, музыки, электронной почты и т.д.
  • Высокое качество восстановления файлов.
  • Распознавание длинных имен файлов.
  • Загрузочный диск на основе WinPE.
  • Предварительный просмотр восстанавливаемых файлов.
Скриншоты EASEUS Data Recovery Wizard FREE:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $69.95
Ограничение в работе программывосстановление 2 ГБ данных
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 58 905
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе EASEUS Data Recovery Wizard FREE

Дария про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.5.0 [04-10-2017]

Кто восстанавливал с ее помощью файлы, подскажите, почему не получается воспользоваться бесплатной версией? Написано, что она дает восстановить 500 мб, у меня выбрано значительно меньше, но все равно программа предлагает купить про версию и не дает восстановить файлы! Что делать?
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Татьяна про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.5.0 [30-04-2017]

Офигенная программка. Случайно удалила папку навсегда.. расстроилась, что придется долго восстанавливать. Но нет, эта программа справилась за 5 минут)
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I7even про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 9.5 [09-10-2015]

Просто невероятно! Программа востановила все изображения на "водяной" флешке. Уже хотел выкинуть со злости этот хлам, но всё благополучно получилось!
1 | 4 | Ответить

Вадим про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 5.5.1 [09-03-2012]

Отлично восстановила фотографии (искал исключительно *.jpg) на карте фотоаппарата. Я уже и забыл что у меня там были такие фотки... :)
1 | 22 | Ответить

anna в ответ Вадим про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 9.0 [01-09-2015]

извините я попробовала восстановить что то но не получается. говорит подтвердите код лицензии я ничего не понимаю помогите плз
13 | 68 | Ответить

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