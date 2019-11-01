Macrium Reflect - шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность создания образа системы "на лету" без перезагрузки, высокую скорость работы, а также многоуровневое сжатие готовых образов. Избыточные и полные образы дисков могут быть восстановлены и смонтированы в качестве виртуальных дисков в Проводнике Windows.

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым

HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с