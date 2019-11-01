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Macrium Reflect 7.2.4523 Free
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4.47 из 5, всего оценок - 26
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- Рейтинг программы - 4.47 из 5
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Macrium Reflect - шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность создания образа системы "на лету" без перезагрузки, высокую скорость работы, а также многоуровневое сжатие готовых образов. Избыточные и полные образы дисков могут быть восстановлены и смонтированы в качестве виртуальных дисков в Проводнике Windows.
Основные возможности приложения:
- Создание образа как всего диска, так и отдельных папок и файлов;
- Выбор места хранения готового образа (на локальном жестком диске, на сетевом диске или оптическом носителе);
- Создание образа системы "на лету" без перезагрузки Windows;
- Встроенный планировщик резервирования данных;
- Создание загрузочного восстановительного диска, используя Linux или BartPE;
- Верификация готовых образов;
- Использование сервиса копирования Microsoft Volume Shadow (VSS);
- Высокая скорость работы и степень сжатия;
- Обеспечение безопасности с использованием AES 256-битного шифрования;
- Возможность пакетной записи на CD/DVD.
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Отзывы о программе Macrium Reflect
dokuja про Macrium Reflect 6.3.1821 Free [24-06-2017]
Аомэй бэкапер стандард.Легко ищется кряк и русификатор.Поднимает ВСЮ СИСТЕМУ после краха.Нужна лишь флешка.А бл...раньше переставлять окошки приходилося,что бесило.Ну и время экономит-за полчаса восстанавливает системный диск полностью,со всеми разделами.Антивирусы не панацея нихера,когда лазишь там,куда собака хер не совала,два раза выручал-матернулся,воткнул меченую флешку,запустился с неё,пошёл курить.Приходишь-опа! всё на месте.Так что не тратьте время на этот куцый по функционалу софт,в аомэе всё это имеется.
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lone про Macrium Reflect 6.3.1665 Free [15-02-2017]
как пишут спецы хорошая... НО!!! в 50% случаев восстановления ждиска требуется его переразметка, а эту операцию программа толкует как перенос на новое! железо, а эта
функция платная! - 70$ и она отключена в платных триал-версиях.
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Алекс про Macrium Reflect 6.3.1665 Free [17-01-2017]
Русификация Макриум Рефлект https://youtu.be/5e_OUOJdG6I
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belilo2001@mail.ru про Macrium Reflect 6.1.1225 Free [22-07-2016]
Несколько вопросов по использованию Macrium Reflect:
1. При создании загрузочного носителя на флешке (256 ГБ) получаю сообщение «Error deleting c:\boot\macrium\WA10KFiles».
У меня WINDOWS10 (64b), Macrium Reflect 6.1
2. Без проблем создал загрузочный носитель на CD c помощью Macrium Reflect 6.1
А при создании загрузочного носителя на флешке (256 ГБ) получаю сообщение «Error deleting c:\boot\macrium\WA10KFiles».
Не связано ли это с большой емкостью флешки?
3. Macrium Reflect видит файлы *.mrimg на винчестере, но если они скопированы на флешку, то Reflect их не видит, а при насильственном указании отвергает: «Unable to load file…».
Это тоже связано с большой емкостью флешки? Мой mrimg-файл занимает 40ГБ.
Прошу сообщить, что я делаю не так или это недоработка разработчика. Когда будет исправлено?
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Torps в ответ belilo2001@mail.ru про Macrium Reflect 6.2.1549 Free [28-09-2016]
У меня на флэшке всё видит, загрузочный носитель создаёт. У тебя BIOS или UEFI? Попробуй другую флэшку, другой формат (NTFS, если до этого был exFAT).
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Белиловский про Macrium Reflect 6.1.1225 Free [17-07-2016]
При создании загрузочного носителя на флешке (256 ГБ) получаю сообщение «Error deleting c:\boot\macrium\WA10KFiles».
У меня WINDOWS10 (64b), Macrium Reflect 6.1
В чем причина и как исправить?
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