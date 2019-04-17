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R-Studio 8.10 build 173857
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4.39 из 5, всего оценок - 126
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- Рейтинг программы - 4.39 из 5
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R-Studio - набор утилит для восстановления данных и файлов с жестких дисков, устройств флеш-памяти и других устройств таких, как CD, DVD, дискет, USB дисков, ZIP дисков. Позволяет востановить файлы удаленные вне Корзины или когда Корзина была очищена, в результате вирусной атакой или сбоя питания компьютера. Работает как на локальных, так и на удаленных компьютерах по сети.
Особенности программы:
- Поддерживаемые файловые системы: FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5, HFS/HFS+, UFS1/UFS2, Ext2/Ext3/Ext4 FS.
- Содержит модуль реконструкции дисковых массивов RAID.
- Содержит отдельный модуль резервного копирования системы и данных (копирования диска).
- Создание ФАЙЛА-ОБРАЗА для целого Физического Диска (HD), Раздела или его части.
- Восстановление данных после того, как раздел с файлами был переформатирован, даже в раздел с другой файловой системой, с поврежденных или удаленных разделов, зашифрованных файлов (NTFS 5), альтернативных потоков данных (NTFS, NTFS 5).
- Восстановление данных после запуска FDISK или аналогичных утилит; после вирусной атаки; повреждения FAT; разрушения MBR.
- Восстановленные файлы могут быть сохранены на любой, включая сетевой, диск, доступный локальной операционной системой.
- Файлы или содержимое диска может быть просмотрено и отредактировано с помощью встроенного шестнадцатиричного редактора. Редактор поддерживает редактирование свойств NTFS файлов.
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|Что нового в R-Studio 8.10 build 173857?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе R-Studio
Ольга про R-Studio 8.7 build 170955 [09-07-2018]
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Уже мысленно попрощалась со всеми файлами с флешки. Но эта программа спасла меня!!! Еще раз спасибо!!!
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оля в ответ Ольга про R-Studio 8.8 build 172035 [26-11-2018]
а как восстанавливать видео в этой видео в этой программе?
| 5 | Ответить
Екатерина в ответ Ольга про R-Studio 8.9 build 173593 [12-01-2019]
Скажите пожалуйста, вы покупали ее? В демо версии не сохраняет данные
7 | 20 | Ответить
Айнаш про R-Studio 8.3 build 168003 [04-08-2017]
Большое Вам спасибо!!! с сайта разработчика скачала. в демо версии то что не чай но удалила с Флешки, во становила))))) спасибо разработчику.
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Виталий про R-Studio 8.0 Build 164571 [05-06-2016]
Здравствуйте! У меня на компе после попытки установить Net.framework 3.5, исчезли все закладки браузера Firefox. Как я ни пытался, я их не нашел. Не в курсе дела, сможет описанная вами прога их восстановить?
5 | 22 | Ответить
Камо про R-Studio 7.8 Build 160829 [28-03-2016]
после установки и идет бесконечная инициализация..
4 | 19 | Ответить
Yura про R-Studio 7.8 Build 160654 [24-01-2016]
Программа не плохая, но что бы восстановить файлы, она просит регистрации и ключ, на сколько я понял она платная.Зачем её тогда выбрасывать в инет, когда можно пойти и купить.Полный бред. А так согласен, вирусни нет.
19 | 36 | Ответить
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