DMDE (DM Disk Editor) - программа для редактирования дисков и восстановления данных на жестких и гибких дисках, а также для восстановления логических дисков и разделов физических дисков, для работы с дисками, не доступными для операционной системы. Не требует установки.
Возможности:
Дисковый редактор. Режимы:
текстовый/шестнадцатиричный;
таблица разделов;
загрузочный сектор FAT/FAT32/NTFS;
директория файловой системы FAT/FAT32;
таблица кластеров FAT/FAT32;
директория файловой системы NTFS (просмотр);
файловая запись NTFS - MFT FILE record (просмотр): список атрибутов, стандартная информация, имя файла, список занятых кластеров, расширенные атрибуты.
Управление разделами.
Поиск томов:
Экспресс-поиск разделов по загрузочным секторам и суперблокам для разделов FAT, NTFS, exFAT, Ext2/3/4, потерянных вследствие повреждения таблиц разделов, после удаления разделов, изменения разметки;
поиск потерянных или поврежденных томов NTFS, FAT эвристическими методами после различных повреждений файловой системы, в том числе, если уже частично произошла запись новой информации, после форматирования, перемещения данных.
Работа с образами дисков (создание, заливка образов, просмотр образов, клонирование дисков).
Файловые системы FAT12/16, FAT32, NTFS/NTFS5 (просмотр директорий, файлов, восстановление данных).
NTFS-утилиты (копирование, удаление файлов, создание, исправление, удаление директорий, минуя стандартный NTFS-драйвер). Чтение и восстановление сжатых файлов NTFS.
Восстановление удаленных файлов (кроме восстановления групп и директорий).
Ручная сборка массивов RAID.
Поддержка больших файлов (просмотр и восстановление).
Поддержка больших секторов.
Поддержка русскоязычных имен файлов.
DMDE поддерживает файловые системы NTFS/NTFS5, FAT12/16, FAT32, exFAT, Ext2/3/4, HFS+/HFSX (Beta) и работает в Windows всех версий (графический GUI и консольный интерфейсы), в DOS и Linux (консольный интерфейс).
Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере
Отзывы о программе DMDE
Patriot_42rus про DMDE 3.4.4.740 [24-11-2018]
Программа Идеальная и Бесплатная.
Т.е. Бесплатной версией вполне можно пользоваться рядовому Пользователю (когда надо раз в год что-то восстановить с Флешки, когда сам по своей вине удалил нужные Файлы...)
Алгоритм действий (Free-версии) такой:
Заходим в папку, видим в ней файлы и Подпапку.
Создаем на ПК папку, восстанавливаем Файлы, потом заходим в подпапку,
создаем на ПК подпапку и снова восстанавливаем Файлы.
Т.о. можно восстановить Все Файлы из всех подпапок.
Можно, но неудобно, - честное слово для такой Программы не жалко и денег дать Автору на хлебушек, зато не нужно мучиться с Подпапками) 5 | 13 | Ответить
Вячеслав про DMDE 3.4.0.720 [21-10-2018]
Админ! Большое Вам спасибо, за код! Дай Вам Бог здоровья! На один раз как раз воспользоваться 6 | 14 | Ответить
CrazyPunk про DMDE 3.2.0.690 [11-02-2017]
Прекрасная прога, ниразу не пожалел за оплаченную лицензию. Любителям халявы (аля урезанные пробники) может не понравится, но полноценная версия просто шикарна. Давно искал нечто похожее работающее почти на уровне MHDD (увы устарела вместе с IDE интерфейсом). Восстановлено множество дисков с минимальными потерями данных (частичная перезапись на них была). Доволен более, чем полностью. 4 | 4 | Ответить
vano про DMDE 3.0.6.648 [07-08-2016]
Прога так себе, работает медленно и сильно ограниченна в бесплатной версии.
Лучше используйте R.saver, Recuva или UFS Explorer. 5 | 5 | Ответить
Adminв ответ vano про DMDE 3.0.6.648 [09-01-2017]
Отлчиная программа - шустрая и продуктивная! Заплатить за нее денег не жалко, да и немного просят! Это не тупая реклама. У кого денег вообще нету, а восстановить что-то очень надо, то можете ввести при регистации: Лицензионный ключ - 'L24C7-36YH6-AK6X9-16EPD-XQN36', Владелец лицензии - 'user@mail.com', Выбрать активацию "оффлайн" и ввести ключ активации - 'HD2IP-U57FC-2E1T9-A6EX5-I9N8:11156-22293-86PM4-3G5NN-QVDX:PLFJCG'. Теперь можете пользоваться программой в нормальном режиме и не обращать внимания на надпись Unregistered. Использование данной информации в коммерческих целях категорически запрещается! Всех с Новым 2017 годом! Желаю, чтобы вы никогда не теряли своей информации! :) 25 | 45 | Ответить
Артурио в ответ vano про DMDE 3.0.6.648 [07-02-2017]
Прога намного лучше чем ваши предложенные...скорость зависит от выбранных параметров как минимум, не вводите людей в заблуждение....востанавливал данные помогла только она, остальные просто нично с ней.... 4 | 4 | Ответить
Александр в ответ Артурио про DMDE 3.2.0.690 [08-02-2017]
Вы либо разработчик, либо ваш коммент заказан, так как среди бесплатных решений R.saver равных нет! Да и среди коммерческих продуктов тяжело найти достойную замену! 2 | 2 | Ответить