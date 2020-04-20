DMDE поддерживает файловые системы NTFS/NTFS5, FAT12/16, FAT32, exFAT, Ext2/3/4, HFS+/HFSX (Beta) и работает в Windows всех версий (графический GUI и консольный интерфейсы), в DOS и Linux (консольный интерфейс).

DMDE (DM Disk Editor) - программа для редактирования дисков и восстановления данных на жестких и гибких дисках, а также для восстановления логических дисков и разделов физических дисков, для работы с дисками, не доступными для операционной системы. Не требует установки.

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в себя набор основных операций: от создания и разбиения томов и