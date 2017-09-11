XMedia Recode для Windows

XMedia Recode 3.3.7.2

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Описание XMedia Recode 3.3.7.2Описание   Скачать XMedia Recode 3.3.7.2СКАЧАТЬ (9,33 Мб) Скриншоты XMedia Recode 3.3.7.2Скриншоты (7)   Статистика XMedia Recode 3.3.7.2Статистика   Отзывы о XMedia Recode 3.3.7.2Отзывы (83)  
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4.48 из 5, всего оценок - 191
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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XMedia Recode - достойный внимания видеоконвертер с фунциями редактора (обрезка по времени, изменение размера кадра и др.). Позволяет конвертировать практически любые видео и аудио файлы в один из форматов, который воспроизводится на телефонах, плеерах и других портативных носителях. Проста и удобна в использовании.

Программа поддерживает следующие мультимедийные форматы: 3GP, 3GPP, 3GPP2, AAC, AC3, AMR, ASF, AVI, AviSynth, DVD, FLAC, FLV, H.261, H.263, H.264, M4A , M1V, M2V, M4V, Matroska (MKV), MMF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, ТРП, MP2, MP3, MP4, mp4v, MOV, QT, OGG, PSP, (S) VCD , SWF, VOB, WAV, WMA и WMV.

Что нового в XMedia Recode 3.3.7.2?
  • Обновлен ffmpeg
  • Nvidia NVENC: Добавлена функция "Weighted Prediction"
  • Обновлен чешский перевод
  • Исправлены ошибки
Скриншоты XMedia Recode:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 90 255
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы
 Программа XMedia Recode отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе XMedia Recode

makashimu про XMedia Recode 3.3.5.8 [11-11-2016]

Ну на 30 дней она бесплатная, но дальше "Пробный период закончен"...
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Иван в ответ makashimu про XMedia Recode 3.3.5.8 [09-01-2017]

Программа полностью бесплатна. Пользуюсь уже 3-4 месяц. Полёт отличный. Рекомендую!
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a_irina про XMedia Recode 3.3.4.0 [30-09-2016]

Cкачала, установила, прога не открывается, сразу выдаёт ошибку и требует закрыть программу
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миша про XMedia Recode 3.3.3.0 [02-09-2016]

не устанавливается на xp
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анатоль в ответ миша про XMedia Recode 3.3.5.8 [24-01-2017]

ты смотри на операционку какаю можно ставить её
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puchkar2012 про XMedia Recode 3.3.3.0 [13-07-2016]

Даёт полную свободу пользователю менять настройки (нет пресетов), поэтому он только для опытных "юзеров". Короче, не лезь туда, что не понятно тебе.
Но это неудобство с лихвой окупается его (XMedia Recode) широчайшими возможностями. Я, собственно, не знаю того, что он не умеет делать с видео- и аудио-файлами. Вот некоторые из них:обрезка, поворот, изменение параметров видео (самых разных), извлечение и добавление аудиодорожек, обложек, тегов и прочее, прочее; пакетная обработка.
Для меня это любимый конвертер; молодцы немцы. Если они что-то делают, то делают это весьма основательно.
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Иван в ответ puchkar2012 про XMedia Recode 3.3.5.4 [25-10-2016]

Почитай мою статью про создание своего профиля для этой замечательной проги. В поисковике вбей - Создаём свой профиль для видеоконвертера XMedia Recode ucoz.
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Ника про XMedia Recode 3.2.8.7 [06-03-2016]

Возможно ,я что-то делаю не так. Но после перекодировки качество портиться. Особенно свет и в итоге получается не качественное видео
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