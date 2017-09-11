XMedia Recode - достойный внимания видеоконвертер с фунциями редактора (обрезка по времени, изменение размера кадра и др.). Позволяет конвертировать практически любые видео и аудио файлы в один из форматов, который воспроизводится на телефонах, плеерах и других портативных носителях. Проста и удобна в использовании.
анатоль в ответ миша про XMedia Recode 3.3.5.8 [24-01-2017]
ты смотри на операционку какаю можно ставить её | | Ответить
puchkar2012 про XMedia Recode 3.3.3.0 [13-07-2016]
Даёт полную свободу пользователю менять настройки (нет пресетов), поэтому он только для опытных "юзеров". Короче, не лезь туда, что не понятно тебе.
Но это неудобство с лихвой окупается его (XMedia Recode) широчайшими возможностями. Я, собственно, не знаю того, что он не умеет делать с видео- и аудио-файлами. Вот некоторые из них:обрезка, поворот, изменение параметров видео (самых разных), извлечение и добавление аудиодорожек, обложек, тегов и прочее, прочее; пакетная обработка.
Для меня это любимый конвертер; молодцы немцы. Если они что-то делают, то делают это весьма основательно. 1 | | Ответить
Иван в ответ puchkar2012 про XMedia Recode 3.3.5.4 [25-10-2016]
Почитай мою статью про создание своего профиля для этой замечательной проги. В поисковике вбей - Создаём свой профиль для видеоконвертера XMedia Recode ucoz. | 1 | Ответить
Ника про XMedia Recode 3.2.8.7 [06-03-2016]
Возможно ,я что-то делаю не так. Но после перекодировки качество портиться. Особенно свет и в итоге получается не качественное видео | 4 | Ответить