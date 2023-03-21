Video Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:20,2 Мб
Video Converter скриншот № 1

Video Converter - это простой в использовании инструмент, основное назначение которого - конвертировать видеофайлы из одного формата в другой. Поддерживаются все популярные видеоформаты, такие как AVI, QuickTime Video (MOV), MP4, WEBM, MPEG, FLV, WMV, Matroska Video (MKV). Она также поддерживает аудиоформаты MP3 и WAV. Эта утилита использует технологию FFmpeg, обеспечивающее плавное преобразование самых популярных видеоформатов без установки дополнительных видеокодеков.

Программа также может конвертировать любое видео в анимированный GIF-файл. Все, что вам нужно сделать, это выбрать формат GIF в качестве выходного профиля.

Поддерживаемые форматы вывода:

  • MP4.
  • MKV.
  • MPG.
  • MPEG.
  • MOV.
  • TS.
  • M3U8.
  • WEBM.
  • WMV.
  • FLV.
  • AVI.
  • GIF.
  • WAV.
  • MP3.
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