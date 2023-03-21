Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|20,2 Мб
Video Converter - это простой в использовании инструмент, основное назначение которого - конвертировать видеофайлы из одного формата в другой. Поддерживаются все популярные видеоформаты, такие как AVI, QuickTime Video (MOV), MP4, WEBM, MPEG, FLV, WMV, Matroska Video (MKV). Она также поддерживает аудиоформаты MP3 и WAV. Эта утилита использует технологию FFmpeg, обеспечивающее плавное преобразование самых популярных видеоформатов без установки дополнительных видеокодеков.
Программа также может конвертировать любое видео в анимированный GIF-файл. Все, что вам нужно сделать, это выбрать формат GIF в качестве выходного профиля.
Поддерживаемые форматы вывода:
- MP4.
- MKV.
- MPG.
- MPEG.
- MOV.
- TS.
- M3U8.
- WEBM.
- WMV.
- FLV.
- AVI.
- GIF.
- WAV.
- MP3.
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