Video Converter - это простой в использовании инструмент, основное назначение которого - конвертировать видеофайлы из одного формата в другой. Поддерживаются все популярные видеоформаты, такие как AVI, QuickTime Video (MOV), MP4, WEBM, MPEG, FLV, WMV, Matroska Video (MKV). Она также поддерживает аудиоформаты MP3 и WAV. Эта утилита использует технологию FFmpeg, обеспечивающее плавное преобразование самых популярных видеоформатов без установки дополнительных видеокодеков.

Программа также может конвертировать любое видео в анимированный GIF-файл. Все, что вам нужно сделать, это выбрать формат GIF в качестве выходного профиля.

Поддерживаемые форматы вывода: