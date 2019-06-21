|
Freemake Video Converter 4.1.10.270
|
|
|
|Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
|
- Рейтинг программы - 0.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Freemake Video Converter - универсальное приложение, которое позволяет конвертировать между собой различные видео форматы (MP4, AVI, MKV, WMV, MP3, DVD, 3GP, SWF, FLV, HD, MOV, RM, QT, Divx, Xvid, TS, Fraps и др.), а также сохранять видео с YouTube, Facebook, Vimeo, VK, Dailymotion.
Кроме этого присутствует простейший встроенный редактор, позволяющий обрезать и поворачивать видео, удалять черные полосы и объединять файлы, имеется поддержка 4K и Full HD, доступна функция копирования и записи DVD/Blu-ray-дисков, а также публикации видео, аудио, фото и DVD на YouTube.
Ключевые особенности приложения:
- Конвертация более 500 популярных видео форматов, включая MP4, AVI, MKV, WMV, MP3, DVD, 3GP, SWF, FLV, HD, MOV, RM, QT, Divx, Xvid, TS, Fraps и др.
- Поддержка кодеков H.264, MKV, MPEG4, AAC.
- Создание слайд-шоу.
- Пакетная обработка файлов.
- Конвертация видео с YouTube, Facebook, Vimeo, VK, Dailymotion.
- Наличие готовых пресетов для конвертации оптимизированной для различных мобильных устройств, например Apple iPhone, iPad, Android, Sony PSP, Xbox, Samsung, Nokia, BlackBerry и пр.
- Поддержка 4K и Full HD.
- Копирование и запись DVD/Blu-ray.
- Встроенный редактор, позволяющий обрезать и поворачивать видео, удалять черные полосы и объединять файлы.
- Поддержка субтитров.
- Конвертация видео в FLV, SWF или форматы HTML5 для удобном размещении на различных сайтах.
- Публикация видео, аудио, фото и DVD на YouTube напрямую из программы.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
Format Factory 4.7.0.0
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и
XviD4PSP 8.0.51
XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG,
MKVToolnix 34.0.0
MKVToolnix - бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать видео файлы формата MKV (Matroska), а также конвертировать видео в
Avidemux 2.7.1
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно
Any Video Converter Free 6.3.3
Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и качественного конвертирования видео файлов. Поддерживает работу со многими
XMedia Recode 3.4.6.8
XMedia Recode - простая в использовании программа, позволяющая конвертировать практически любые видео и аудио файлы в один из форматов, который воспроизводится на
|
|
Отзывы о программе Freemake Video Converter
Admin
Отзывов о программе Freemake Video Converter 4.1.10.270 пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|