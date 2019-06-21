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Freemake Video Converter для Windows

Freemake Video Converter 4.1.10.270

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Описание Freemake Video Converter 4.1.10.270Описание   Скачать Freemake Video Converter 4.1.10.270СКАЧАТЬ (988 Кб) Скриншоты Freemake Video Converter 4.1.10.270Скриншоты (3)   Статистика Freemake Video Converter 4.1.10.270Статистика   Отзывы о Freemake Video Converter 4.1.10.270Отзывы (0)  
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Freemake Video Converter - универсальное приложение, которое позволяет конвертировать между собой различные видео форматы (MP4, AVI, MKV, WMV, MP3, DVD, 3GP, SWF, FLV, HD, MOV, RM, QT, Divx, Xvid, TS, Fraps и др.), а также сохранять видео с YouTube, Facebook, Vimeo, VK, Dailymotion.

Кроме этого присутствует простейший встроенный редактор, позволяющий обрезать и поворачивать видео, удалять черные полосы и объединять файлы, имеется поддержка 4K и Full HD, доступна функция копирования и записи DVD/Blu-ray-дисков, а также публикации видео, аудио, фото и DVD на YouTube.

Ключевые особенности приложения:

  • Конвертация более 500 популярных видео форматов, включая MP4, AVI, MKV, WMV, MP3, DVD, 3GP, SWF, FLV, HD, MOV, RM, QT, Divx, Xvid, TS, Fraps и др.
  • Поддержка кодеков H.264, MKV, MPEG4, AAC.
  • Создание слайд-шоу.
  • Пакетная обработка файлов.
  • Конвертация видео с YouTube, Facebook, Vimeo, VK, Dailymotion.
  • Наличие готовых пресетов для конвертации оптимизированной для различных мобильных устройств, например Apple iPhone, iPad, Android, Sony PSP, Xbox, Samsung, Nokia, BlackBerry и пр.
  • Поддержка 4K и Full HD.
  • Копирование и запись DVD/Blu-ray.
  • Встроенный редактор, позволяющий обрезать и поворачивать видео, удалять черные полосы и объединять файлы.
  • Поддержка субтитров.
  • Конвертация видео в FLV, SWF или форматы HTML5 для удобном размещении на различных сайтах.
  • Публикация видео, аудио, фото и DVD на YouTube напрямую из программы.
Freemake Video Converter
Freemake Video Converter
Freemake Video Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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