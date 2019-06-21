Freemake Video Converter - универсальное приложение, которое позволяет конвертировать между собой различные видео форматы (MP4, AVI, MKV, WMV, MP3, DVD, 3GP, SWF, FLV, HD, MOV, RM, QT, Divx, Xvid, TS, Fraps и др.), а также сохранять видео с YouTube, Facebook, Vimeo, VK, Dailymotion.

Кроме этого присутствует простейший встроенный редактор, позволяющий обрезать и поворачивать видео, удалять черные полосы и объединять файлы, имеется поддержка 4K и Full HD, доступна функция копирования и записи DVD/Blu-ray-дисков, а также публикации видео, аудио, фото и DVD на YouTube.

Ключевые особенности приложения: