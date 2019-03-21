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Format Factory 4.6.0.0
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4.76 из 5, всего оценок - 2840
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- Рейтинг программы - 4.76 из 5
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Format Factory - мощный, многофункциональный и бесплатный конвертер мультимедийных данных, поддерживающий преобразование и видео, и аудио и графических файлов из одного формата в другой. Список форматов, с которыми может работать программа, чрезвычайно обширен, конечно же присутствуют тут и самые популярные:
- видео - MP4, 3GP,MPG, AVI, WMV, FLV, SWF,
- аудио - MP3, WMA, AMR, OGG, AAC, WAV,
- изображения - JPG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF, TGA.
Но и это еще не все. Имеется поддержка преобразования медиа данных для их использования на мобильных устройствах Apple, Nokia, Sony PSP, XBOX и других. Т.е. можно указать параметры девайса и программа оптимизирует видео, аудио или картинку для их наилучшего отображения и звучания на портативной устройстве.
Работать с этим приложением просто и понятно. Чтобы добавить файл для преобразования, его достаточно перетянуть в рабочую область, после чего определиться с нужным форматом. При этом Вы сможете отрегулировать требуемые уровни качества, громкости и другие показатели. Более опытные и продвинутые пользователи могут воспользоваться тонкой настройкой отдельных параметров формата конечного файла.
Приложение поддерживает работу и с оптическими носителями DVD/CD, в том числе риппинг, создание и конвертирование ISO-образов в формат CSO и т. д. При работе с большим объемом данных можно устанавливать приоритет конвертирования. Кроме всего, данное приложение поможет навести порядок в Вашей медиатеке, грамотно рассортировав видеоролики, музыку и фотографии.
Одним словом, Format Factory - это своеобразный мультимедийный комбайн, в котором собраны все необходимые функции и опции для работы с видео, аудио и графическими файлами: конвертирование, риппинг, оптимизация, восстановление поврежденного контента и другое.
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Отзывы о программе Format Factory
Aynita про Format Factory 4.5.5.0 [02-02-2019]
Понадобилось много конвертировать- новый телевизор уже не читает Ави ему только MKV и мп4 подавай. целый диск в 2 Тбайта фильмов конвертирую. один фильм примерно за час. качество прилично. Дорожка одна получается но выбирает русскую.Названия файлов иногда не отображает- но разобралась- это когда папку куда делать не ткнули специально.если все методично указывать как роботу-все выполняет на отлично.
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tiger1962 про Format Factory 4.5.0.0 [07-12-2018]
Полностью согласен с Анастасией. Новая версия 4.5.0.0 тоже оказалась без имен конвертируемых файлов - ничего не исправили с прошлой версии. Это очень неудобно. Непонятно кому такое ухудшение интерфейса нужно. Этим сильно себя подмочила программа. Уже думаю о переходе на другие конвертеры.
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Гульназ про Format Factory 4.4.1.0 [25-11-2018]
Обожаю эту программу! Пользуюсь уже не в первый год.
Все свои видео ролики делаю благодаря ФФ. Огромное спасибо разработчикам!!!
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Сергей про Format Factory 4.4.1.0 [24-11-2018]
Программа хорошая, я доволен! Спасибо...
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Анастасия про Format Factory 4.4.0.0 [11-10-2018]
Версия 4.4.0 не понравилась категорически! Не понятно, зачем вместо улучшений добавлять неудобства и дикий интерфейс?
При конвертировании теперь вместо аккуратного списка файлов какое-то фу. "Никакого названия песен, что это вообще за бред? - решили они. Пускай все файлы именуются Фабрикой форматов, а сбоку прилепим ОГРОМНЫЕ картинки." И шрифт покрупнее, ага. Удобство невообразимое, и настроить нельзя.
Но это не самое страшное. Страшно что убрали автоматическую приписку в начале названия новой версии файла "Фабрика форматов".
Закидываешь такой 20 альбомов на 250 песен, просто чтобы в том же формате качество улучшить. Задаешь результат в исходную папку, и забываешь на час. Останется потом только удалить в один клик старые версии файлов, сразу видно где кто. Но то было раньше. Разработчики решили что подобной возможностью слишком облегчили жизнь меломанов, и в этой версии убрали добавление к названию в начале! "Ну ведь они же все равно вручную каждую песню переименовывают, пусть еще и старые версии песен вручную удаляют." По-одной, по-одной, ...! Потому что невозможно отсортировать по-алфавиту, если подобное - "~" - добавляется в конце!
Можно еще, конечно по одному альбому колупаться, просто конвертируя в папку программы. Но это лично меня достало еще на ранних версиях FF.
Никому не советую, вообщем. Дальше версии 4.3.. пользоваться невозможно.
Очень надеюсь что исправят вышеописанное непотребство. FF лучшая программа для конвертации, проверено.
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tiger1962 в ответ Анастасия про Format Factory 4.5.0.0 [07-12-2018]
Есть сильно лучше FF - это XVid4PSP, где возможно вырезание, нормальный выбор дорожек и многое другое. И она тоже бесплатная.
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Анастасия в ответ tiger1962 про Format Factory 4.5.5.0 [02-02-2019]
Как-нибудь опробую, спасибо за рекомендацию) Пока пользуюсь FF 4.3
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