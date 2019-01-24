Sweet Home 3D для Windows

Sweet Home 3D 6.1

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Описание Sweet Home 3D 6.1Описание   Скачать Sweet Home 3D 6.1СКАЧАТЬ (49,25 Мб) Скриншоты Sweet Home 3D 6.1Скриншоты (5)   Статистика Sweet Home 3D 6.1Статистика   Отзывы о Sweet Home 3D 6.1Отзывы (71)  
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4.59 из 5, всего оценок - 123
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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Sweet Home 3D - удобная программа с открытым исходным кодом для создания дизайна интерьера, с возможностью просмотра в 3D. С помощью приложения можно легко создавать детальные планы как отдельной комнаты, так и всего дома, а затем размещать мебель и различные объекты (двери, окна, лестницы, ограждения и др.) по своему усмотрению. С каждым изменением 2D плана обновляется и 3D вид.

В программе присутствует каталог образцов мебели, упорядоченный по категориям. Модели интерьера постоянно обновляются и их можно бесплатно скачивать с официального сайта разработчика.

Основные возможности:

  • Каталог образцов мебели по категориям;
  • Список образцов мебели, используемых в проекте;
  • Подробный план дома;
  • Настройка 3D просмотра (вид сверху и глазами виртуального посетителя, как будто Вы находитесь внутри комнаты);
  • Возможность импорта как плана дома, так и отдельных 3D объектов;
  • Редактирование фурнитуры;
  • Создание фотографий 3D окна;
  • Возможность печати Вашего проекта;
  • Поддержка плагинов;
  • Экспорт в формате OBJ.
Что нового в Sweet Home 3D 6.1?
  • Добавлены и обновлены переводы.
  • Другие улучшения и исправления.
Скриншоты Sweet Home 3D:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)18 / 72 119
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - Чертеж, САПР
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Отзывы о программе Sweet Home 3D

Юрий про Sweet Home 3D 6.0 [01-11-2018]

хрень а не прога - без крыши
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Юлия про Sweet Home 3D 5.7 [24-07-2018]

Сделайте пожалуйста лучше рендр в sweet home болле детальным и чётким!(зарание спасибо)
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renovacij v про Sweet Home 3D 5.6 [31-10-2017]

Полезная программа.Интересные видео руководства.Оценка 4+.
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Петр про Sweet Home 3D 5.6 [30-10-2017]

Просто супер! Правда 3д план так и не сделали подвижным:- влево от центра или вправо от центра. версия 5.6
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Аоексей про Sweet Home 3D 5.5 [21-09-2017]

А кто то может подсказать где можно скачать готовые проекты домов от пользователей этой программы. Что бы не самому чертить, а возможно какой-то проект (готовые) будет мне по вкусу. Ну может сам внесу какие то коррективы в него.???
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