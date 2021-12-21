FreeCAD для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.19 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Чертеж, САПР - 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:556,73 Мб
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FreeCAD - система параметрического 3D моделирования, разработанная в первую очередь, для решения задач в области машиностроения, которая также может использоваться при моделировании объемных объектов с заданной точностью и контролем над историей моделирования.

FreeCAD предлагает инструменты для создания, экспорта и твердотельного моделирования моделей, экспорта их для трехмерной печати или обработки на ЧПУ станках, создания 2D рисунков и видов ваших моделей, выполнение анализов, таких как анализ конечных элементов, или экспорта данных модели, таких, как количество или ведомость материалов.

Особенности FreeCAD:

  • Параметрическая среда с широкими возможностями.
  • Использование реальных единиц измерения (микроны, километры, дюймы или футы, или даже любое их сочетание).
  • Инструменты для создания, экспорта и твердотельного моделирования моделей.
  • Экспорт моделей для трехмерной печати или обработки на ЧПУ станках.
  • Создания 2D рисунков и видов моделей.
  • Выполнение анализов, таких как анализ конечных элементов, или экспорта данных модели, таких, как количество или ведомость материалов.
  • Совместимость с форматами файлов STEP, IGES, OBJ, STL, DWG, DXF, SVG, SHP, STL, DAE, IFC, OFF, NASTRAN, VRML, OpenSCAD CSG и пр.
  • Импорт и экспорт моделей.
  • Редактор 2D эскизов основанный на параметрических ограничениях.
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