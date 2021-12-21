FreeCAD - система параметрического 3D моделирования, разработанная в первую очередь, для решения задач в области машиностроения, которая также может использоваться при моделировании объемных объектов с заданной точностью и контролем над историей моделирования.

FreeCAD предлагает инструменты для создания, экспорта и твердотельного моделирования моделей, экспорта их для трехмерной печати или обработки на ЧПУ станках, создания 2D рисунков и видов ваших моделей, выполнение анализов, таких как анализ конечных элементов, или экспорта данных модели, таких, как количество или ведомость материалов.

Особенности FreeCAD: