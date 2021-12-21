FreeCAD для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FreeCAD
|Категории:
|Чертеж, САПР - 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|556,73 Мб
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FreeCAD - система параметрического 3D моделирования, разработанная в первую очередь, для решения задач в области машиностроения, которая также может использоваться при моделировании объемных объектов с заданной точностью и контролем над историей моделирования.
FreeCAD предлагает инструменты для создания, экспорта и твердотельного моделирования моделей, экспорта их для трехмерной печати или обработки на ЧПУ станках, создания 2D рисунков и видов ваших моделей, выполнение анализов, таких как анализ конечных элементов, или экспорта данных модели, таких, как количество или ведомость материалов.
Особенности FreeCAD:
- Параметрическая среда с широкими возможностями.
- Использование реальных единиц измерения (микроны, километры, дюймы или футы, или даже любое их сочетание).
- Инструменты для создания, экспорта и твердотельного моделирования моделей.
- Экспорт моделей для трехмерной печати или обработки на ЧПУ станках.
- Создания 2D рисунков и видов моделей.
- Выполнение анализов, таких как анализ конечных элементов, или экспорта данных модели, таких, как количество или ведомость материалов.
- Совместимость с форматами файлов STEP, IGES, OBJ, STL, DWG, DXF, SVG, SHP, STL, DAE, IFC, OFF, NASTRAN, VRML, OpenSCAD CSG и пр.
- Импорт и экспорт моделей.
- Редактор 2D эскизов основанный на параметрических ограничениях.
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