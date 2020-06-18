КОМПАС-3D Home - трехмерная система моделирования для домашнего использования. Присутствует возможность работать с управляющими размерами в операциях и эскизах, а также внесения технических требований непосредственно в 3D-модель; доступен учет поля допуска для размеров в 3D-модели, а также пересчет 3D-модели с учетом допуска, проставленного на размеры в эскизах и операциях.

С помощью программы можно легко моделировать самолеты, различные автомобили, военную технику, мотоциклы и вертолеты, собирать планеры и создавать масштабные модели любой техники. Система поддерживает 3D-принтеры, так что вы сможете легко получить реальный объект из трехмерной модели и воплотить идею в жизнь!

Кроме этого приложение будет полезно для домашнего ремонта: можно подсчитать количество плитки или обоев, моделировать оригинальную мебель, спроектировать водопровод, чтобы установить фильтры для воды или посудомоечную и стиральную машинку.

Также стоит отметить удобство работы с системой и простоту освоения за счет встроенной интерактивной азбуки и русскоязычной справки.