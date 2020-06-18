КОМПАС-3D Home для Windows

КОМПАС-3D Home 18.1

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Описание КОМПАС-3D Home 18.1Описание   Скачать КОМПАС-3D Home 18.1СКАЧАТЬ (711,76 Мб) Скриншоты КОМПАС-3D Home 18.1Скриншоты (2)   Статистика КОМПАС-3D Home 18.1Статистика   Отзывы о КОМПАС-3D Home 18.1Отзывы (0)  
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КОМПАС-3D Home - трехмерная система моделирования для домашнего использования. Присутствует возможность работать с управляющими размерами в операциях и эскизах, а также внесения технических требований непосредственно в 3D-модель; доступен учет поля допуска для размеров в 3D-модели, а также пересчет 3D-модели с учетом допуска, проставленного на размеры в эскизах и операциях.

С помощью программы можно легко моделировать самолеты, различные автомобили, военную технику, мотоциклы и вертолеты, собирать планеры и создавать масштабные модели любой техники. Система поддерживает 3D-принтеры, так что вы сможете легко получить реальный объект из трехмерной модели и воплотить идею в жизнь!

Кроме этого приложение будет полезно для домашнего ремонта: можно подсчитать количество плитки или обоев, моделировать оригинальную мебель, спроектировать водопровод, чтобы установить фильтры для воды или посудомоечную и стиральную машинку.

Также стоит отметить удобство работы с системой и простоту освоения за счет встроенной интерактивной азбуки и русскоязычной справки.

КОМПАС-3D Home
КОМПАС-3D Home
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1490 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - 3D
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Отзывы о программе КОМПАС-3D Home

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