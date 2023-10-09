Sweet Home 3D - удобная программа с открытым исходным кодом для создания дизайна интерьера, с возможностью просмотра в 3D. С помощью приложения можно легко создавать детальные планы как отдельной комнаты, так и всего дома, а затем размещать мебель и различные объекты (двери, окна, лестницы, ограждения и др.) по своему усмотрению. С каждым изменением 2D плана обновляется и 3D вид.

В программе присутствует каталог образцов мебели, упорядоченный по категориям. Модели интерьера постоянно обновляются и их можно бесплатно скачивать с официального сайта разработчика.

Основные возможности: