Sweet Home 3D для Windows
|Оценка:
|3.57/5 голосов - 241
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|eTeks
|Категории:
|3D - Чертеж, САПР
|Загрузок (сегодня/всего):
|11 / 93 308 | Статистика
|Размер:
|80,92 Мб
|СКАЧАТЬ
Sweet Home 3D - удобная программа с открытым исходным кодом для создания дизайна интерьера, с возможностью просмотра в 3D. С помощью приложения можно легко создавать детальные планы как отдельной комнаты, так и всего дома, а затем размещать мебель и различные объекты (двери, окна, лестницы, ограждения и др.) по своему усмотрению. С каждым изменением 2D плана обновляется и 3D вид.
В программе присутствует каталог образцов мебели, упорядоченный по категориям. Модели интерьера постоянно обновляются и их можно бесплатно скачивать с официального сайта разработчика.
Основные возможности:
- Каталог образцов мебели по категориям;
- Список образцов мебели, используемых в проекте;
- Подробный план дома;
- Настройка 3D просмотра (вид сверху и глазами виртуального посетителя, как будто Вы находитесь внутри комнаты);
- Возможность импорта как плана дома, так и отдельных 3D объектов;
- Редактирование фурнитуры;
- Создание фотографий 3D окна;
- Возможность печати Вашего проекта;
- Поддержка плагинов;
- Экспорт в формате OBJ.
- Добавлены и обновлены переводы.
- Другие улучшения и исправления.
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Отзывы о программе Sweet Home 3D
Пенсионер про Sweet Home 3D 6.4.2 [16-01-2021]
Отличная программа. Для освоения новичком потребуется пара часов - просто прочитать руководство пользователя на сайте.
Немного не хватает функционала для рисования в трехмерной графике, но это компенсируется широкими возможности импорта готовых изделий.
7 | 5 | Ответить
жорж про Sweet Home 3D 6.4.2 [08-01-2021]
программа полнолицее говно.. только начинаешь создавать проект сразу просит денег заплатить. хотел заплатить и тут, у них не работает оплата ,оплатить по карте не возможно.проще распечатать на листе бумаги и самому карандашом нарисовать, чем пользоваться вашей программой. говно
9 | 19 | Ответить
Simons про Sweet Home 3D 6.4.2 [07-01-2021]
Приложение отличное, но оно нуждается в обновлении. Не все текстуры хорошо прогружаются, и это визуально портит картинку
5 | 5 | Ответить
reader про Sweet Home 3D 6.1.2 [29-06-2019]
Еслиб еще полилинию во чтото превратить можно былобы, цены б не было
13 | 16 | Ответить
Сергей про Sweet Home 3D 6.1.2 [05-05-2019]
программа простая, любительская.
свои функции выполняет.
предназначение: планировка интерьера.
есть проблемы конечно же с крышей, канализацией, водопроводом.
но для этого уже нужна профессиональная программа.
особенно если крыша сложная, например если стена полукруг то крыша должна быть коническая.
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