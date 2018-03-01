Foxit Phantom предназначен для просмотра, редактирования и создания PDF документов. Инструментарий приложения позволяет объединять/разделять PDF файлы,

Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков,

WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего

Scan2PDF 1.7

Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность

PDF-XChange Viewer 2.5.322.8

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и

BullZip PDF Printer 11.4.0.2674 Free

BullZip PDF Printer - виртуальный принтер, позволяющий печатать PDF документ из любого приложения Microsoft Windows, которое поддерживает функцию печати документа