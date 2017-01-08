Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (08.01.2017) Описание СКАЧАТЬ ( 295,18 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (52) Оцените программу!

4.35 из 5, всего оценок - 241 Рейтинг программы - 4.35 из 5

1

2

3

4

5 Kaspersky Rescue Disk - средство скорой антивирусной помощи, которое будет незаменимо в том случае, если персональный компьютер поражен вирусами до такой степени, что вылечить его с помощью антивирусных программ или лечащих утилит, запускаемых под управлением операционной системы, не предоставляется возможным. Производит проверку и лечение ПК, при этом эффективность лечения повышается за счет того, что находящиеся в системе вредоносные программы не получают управления во время загрузки операционной системы. В режиме аварийного восстановления доступны только задачи проверки объектов и обновления баз, а также откат обновлений и просмотр статистики.



Возможности Kaspersky Rescue Disk: Настройка параметров сканирования: изменить уровень безопасности изменить действие при обнаружении угроз сформировать список объектов для проверки изменить тип проверяемых объектов ограничить длительность проверки задать параметры проверки составных файлов изменить метод проверки восстановить параметры проверки по умолчанию

Обновление антивирусных баз непосредственно с диска: выбрать источник обновлений настроить параметры прокси-сервера задать региональные настройки откатить последнее обновление в случае необходимости

Настройка дополнительных параметров: выбрать категории обнаруживаемых угроз сформировать доверенную зону настроить параметры уведомлений задать время хранения файлов отчетов задать параметры хранения объектов карантина и резервного хранилища

Формирование детального отчета по результатам проверки

Просмотр подробной статистики работы программы Что нового в Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (08.01.2017)?

Обновлена база данных вредоносных программ. Скриншоты Kaspersky Rescue Disk: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 11 / 55 786 Разработчик Kaspersky Lab Последнее обновление 08.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы Отзывы о программе Kaspersky Rescue Disk Андрей Подскажите, пожалуйста, последовательность действий для ламера.

на флешку образ сделал- что дальше?

на 8.1 винде выскакивает синий экран.

| | Ответить Владислав Кто скачивает Касперский знайте что удалить его очень сложно . Он сам как вирус внедряется в систему .

1 | 3 | Ответить Raf Владислав Это касается всех антивирусных программ.Удалять остатки, после денистоляции,нужно в ручную.

1 | | Ответить Иван Владислав Есть утилиты для удаление антивирусов скачиваеш и всё удаляет все остатки вместе с антивирусом.

1 | | Ответить макс два анти вируса нельзя на комп ставить

1 | 5 | Ответить Андрей макс Макс, это вообще-то не антивирус а скорая помощь(Live CD), работает в безопасном режиме на сколько знаю...

| | Ответить Raf Андрей Именно так.

| 1 | Ответить Irshat Жаль что на KRD нет функции восстановления системы после заражения.После сканирования сильно зараженного компа не удалось запустить винду. Восстановление загрузки с установочного диска тоже не смогла решить проблему.

| 1 | Ответить lcraFTl Лучшим антивирусный загрузочный диск среди всех, при том бесплатный!

Скачайте утилиту для записи образа на USB

http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/rescue2usb.exe

Чтобы мгновенно разблокировать компьютер от винлокера, открываем терминал, вводим windowsunlocker

5 | 11 | Ответить Читать все отзывы (52) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости