Kaspersky Rescue Disk - средство скорой антивирусной помощи, которое будет незаменимо в том случае, если персональный компьютер поражен вирусами до такой степени, что вылечить его с помощью антивирусных программ или лечащих утилит, запускаемых под управлением операционной системы, не предоставляется возможным.
Производит проверку и лечение ПК, при этом эффективность лечения повышается за счет того, что находящиеся в системе вредоносные программы не получают управления во время загрузки операционной системы. В режиме аварийного восстановления доступны только задачи проверки объектов и обновления баз, а также откат обновлений и просмотр статистики.
Возможности Kaspersky Rescue Disk:
Настройка параметров сканирования:
изменить уровень безопасности
изменить действие при обнаружении угроз
сформировать список объектов для проверки
изменить тип проверяемых объектов
ограничить длительность проверки
задать параметры проверки составных файлов
изменить метод проверки
восстановить параметры проверки по умолчанию
Обновление антивирусных баз непосредственно с диска:
выбрать источник обновлений
настроить параметры прокси-сервера
задать региональные настройки
откатить последнее обновление в случае необходимости
Настройка дополнительных параметров:
выбрать категории обнаруживаемых угроз
сформировать доверенную зону
настроить параметры уведомлений
задать время хранения файлов отчетов
задать параметры хранения объектов карантина и резервного хранилища
Формирование детального отчета по результатам проверки
Просмотр подробной статистики работы программы
Что нового в Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (08.01.2017)?
Irshat про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (20.11.2013) [10-01-2014]
Жаль что на KRD нет функции восстановления системы после заражения.После сканирования сильно зараженного компа не удалось запустить винду. Восстановление загрузки с установочного диска тоже не смогла решить проблему. | 1 | Ответить
lcraFTl про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (24.10.2013) [25-10-2013]
Лучшим антивирусный загрузочный диск среди всех, при том бесплатный!
Скачайте утилиту для записи образа на USB
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/rescue2usb.exe
Чтобы мгновенно разблокировать компьютер от винлокера, открываем терминал, вводим windowsunlocker 5 | 11 | Ответить