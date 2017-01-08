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Kaspersky Rescue Disk для Windows

Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (08.01.2017)

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Описание Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (08.01.2017)Описание   Скачать Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (08.01.2017)СКАЧАТЬ (295,18 Мб) Скриншоты Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (08.01.2017)Скриншоты (2)   Статистика Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (08.01.2017)Статистика   Отзывы о Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (08.01.2017)Отзывы (52)  
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4.35 из 5, всего оценок - 241
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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Kaspersky Rescue Disk - средство скорой антивирусной помощи, которое будет незаменимо в том случае, если персональный компьютер поражен вирусами до такой степени, что вылечить его с помощью антивирусных программ или лечащих утилит, запускаемых под управлением операционной системы, не предоставляется возможным.

Производит проверку и лечение ПК, при этом эффективность лечения повышается за счет того, что находящиеся в системе вредоносные программы не получают управления во время загрузки операционной системы. В режиме аварийного восстановления доступны только задачи проверки объектов и обновления баз, а также откат обновлений и просмотр статистики. 

Возможности Kaspersky Rescue Disk:

  • Настройка параметров сканирования:
    • изменить уровень безопасности
    • изменить действие при обнаружении угроз 
    • сформировать список объектов для проверки  
    • изменить тип проверяемых объектов
    • ограничить длительность проверки
    • задать параметры проверки составных файлов 
    • изменить метод проверки 
    • восстановить параметры проверки по умолчанию 
  • Обновление антивирусных баз непосредственно с диска:
    • выбрать источник обновлений 
    • настроить параметры прокси-сервера 
    • задать региональные настройки
    • откатить последнее обновление в случае необходимости
  • Настройка дополнительных параметров:
    • выбрать категории обнаруживаемых угроз 
    • сформировать доверенную зону 
    • настроить параметры уведомлений 
    • задать время хранения файлов отчетов
    • задать параметры хранения объектов карантина и резервного хранилища 
  • Формирование детального отчета по результатам проверки
  • Просмотр подробной статистики работы программы
Что нового в Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (08.01.2017)?
  • Обновлена база данных вредоносных программ.
Скриншоты Kaspersky Rescue Disk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 55 786
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе Kaspersky Rescue Disk

Андрей про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (13.04.2016) [14-04-2016]

Подскажите, пожалуйста, последовательность действий для ламера.
на флешку образ сделал- что дальше?
на 8.1 винде выскакивает синий экран.
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Владислав про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (16.06.2014) [19-06-2014]

Кто скачивает Касперский знайте что удалить его очень сложно . Он сам как вирус внедряется в систему .
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Raf в ответ Владислав про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (26.01.2015) [28-01-2015]

Это касается всех антивирусных программ.Удалять остатки, после денистоляции,нужно в ручную.
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Иван в ответ Владислав про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (11.03.2016) [14-03-2016]

Есть утилиты для удаление антивирусов скачиваеш и всё удаляет все остатки вместе с антивирусом.
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макс про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (12.02.2014) [13-02-2014]

два анти вируса нельзя на комп ставить
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Андрей в ответ макс про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (05.03.2014) [03-04-2014]

Макс, это вообще-то не антивирус а скорая помощь(Live CD), работает в безопасном режиме на сколько знаю...
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Raf в ответ Андрей про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (26.01.2015) [28-01-2015]

Именно так.
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Irshat про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (20.11.2013) [10-01-2014]

Жаль что на KRD нет функции восстановления системы после заражения.После сканирования сильно зараженного компа не удалось запустить винду. Восстановление загрузки с установочного диска тоже не смогла решить проблему.
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lcraFTl про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (24.10.2013) [25-10-2013]

Лучшим антивирусный загрузочный диск среди всех, при том бесплатный!
Скачайте утилиту для записи образа на USB
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/rescue2usb.exe
Чтобы мгновенно разблокировать компьютер от винлокера, открываем терминал, вводим windowsunlocker
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