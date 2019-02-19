USB Disk Security 6.6.0.0 USB Disk Security - программа, которая обеспечит вам 100% защиту от вредоносных программ и вирусов, распространяемых через сменные носители: USB флешки, карты Anti-autorun 4.3 Anti-autorun - бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно быстро и легко очистить любые носители, карты памяти и цифровые устройства от Panda USB Vaccine 1.0.1.16 Panda USB Vaccine – бесплатная программа для блокировки вредоносных программ, распространяющихся с USB-устройств. Имеет двойной уровень превентивной защиты, позволяя

Зоркий глаз 5.409 Зоркий глаз - бесплатный антивирус типа anti autorun, который находит и изолирует 100% вирусов, распространяющихся на флешках Dr.Web LiveUSB 9.0.1 (06.02.2019) Dr.Web LiveUSB создает на USB-накопителе диск аварийного восстановления операционной системы. Теперь вы всегда сможете восстановить систему, если вдруг загрузка ПК в USB Protection & Recovery 1.3 USB Protection & Recovery - небольшая бесплатная утилита, обеспечивающая защиту от вредоносных программ, которые пытаются проникнуть на компьютер через USB -