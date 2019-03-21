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Kaspersky Rescue Disk 2019 от 20.03.2019
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4.26 из 5, всего оценок - 258
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- Рейтинг программы - 4.26 из 5
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Kaspersky Rescue Disk - средство скорой антивирусной помощи, которое будет незаменимо в том случае, если персональный компьютер поражен вирусами до такой степени, что вылечить его с помощью антивирусных программ или лечащих утилит, запускаемых под управлением операционной системы, не предоставляется возможным.
Производит проверку и лечение ПК, при этом эффективность лечения повышается за счет того, что находящиеся в системе вредоносные программы не получают управления во время загрузки операционной системы. В режиме аварийного восстановления доступны только задачи проверки объектов и обновления баз, а также откат обновлений и просмотр статистики.
Возможности Kaspersky Rescue Disk:
- Настройка параметров сканирования:
- изменить уровень безопасности
- изменить действие при обнаружении угроз
- сформировать список объектов для проверки
- изменить тип проверяемых объектов
- ограничить длительность проверки
- задать параметры проверки составных файлов
- изменить метод проверки
- восстановить параметры проверки по умолчанию
- Обновление антивирусных баз непосредственно с диска:
- выбрать источник обновлений
- настроить параметры прокси-сервера
- задать региональные настройки
- откатить последнее обновление в случае необходимости
- Настройка дополнительных параметров:
- выбрать категории обнаруживаемых угроз
- сформировать доверенную зону
- настроить параметры уведомлений
- задать время хранения файлов отчетов
- задать параметры хранения объектов карантина и резервного хранилища
- Формирование детального отчета по результатам проверки
- Просмотр подробной статистики работы программы
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|Что нового в Kaspersky Rescue Disk 2019 от 20.03.2019?
- Обновлена база данных вредоносных программ.
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Отзывы о программе Kaspersky Rescue Disk
Андрей про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (13.04.2016) [14-04-2016]
Подскажите, пожалуйста, последовательность действий для ламера.
на флешку образ сделал- что дальше?
на 8.1 винде выскакивает синий экран.
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Sapfira в ответ Андрей про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (26.02.2018) [02-03-2018]
Нужно загрузиться с созданного носителя, выбрав в БИОС флешку вместо жесткого диска. Но проще это сделать через Boot-menu.
Тут более подробная инструкция по работе с программой: https://everyweb.ru/kaspersky-usb-rescue-disk
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Владислав про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (16.06.2014) [19-06-2014]
Кто скачивает Касперский знайте что удалить его очень сложно . Он сам как вирус внедряется в систему .
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Raf в ответ Владислав про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (26.01.2015) [28-01-2015]
Это касается всех антивирусных программ.Удалять остатки, после денистоляции,нужно в ручную.
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Иван в ответ Владислав про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (11.03.2016) [14-03-2016]
Есть утилиты для удаление антивирусов скачиваеш и всё удаляет все остатки вместе с антивирусом.
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макс про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (12.02.2014) [13-02-2014]
два анти вируса нельзя на комп ставить
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Андрей в ответ макс про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (05.03.2014) [03-04-2014]
Макс, это вообще-то не антивирус а скорая помощь(Live CD), работает в безопасном режиме на сколько знаю...
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Raf в ответ Андрей про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (26.01.2015) [28-01-2015]
Именно так.
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Irshat про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (20.11.2013) [10-01-2014]
Жаль что на KRD нет функции восстановления системы после заражения.После сканирования сильно зараженного компа не удалось запустить винду. Восстановление загрузки с установочного диска тоже не смогла решить проблему.
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lcraFTl про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (24.10.2013) [25-10-2013]
Лучшим антивирусный загрузочный диск среди всех, при том бесплатный!
Скачайте утилиту для записи образа на USB
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/rescue2usb.exe
Чтобы мгновенно разблокировать компьютер от винлокера, открываем терминал, вводим windowsunlocker
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