Kaspersky Rescue Disk - средство скорой антивирусной помощи, которое будет незаменимо в том случае, если персональный компьютер поражен вирусами до такой степени, что вылечить его с помощью антивирусных программ или лечащих утилит, запускаемых под управлением операционной системы, не предоставляется возможным.

Производит проверку и лечение ПК, при этом эффективность лечения повышается за счет того, что находящиеся в системе вредоносные программы не получают управления во время загрузки операционной системы. В режиме аварийного восстановления доступны только задачи проверки объектов и обновления баз, а также откат обновлений и просмотр статистики.

Возможности Kaspersky Rescue Disk: