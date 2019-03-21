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Kaspersky Rescue Disk для Windows

Kaspersky Rescue Disk 2019 от 20.03.2019

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Описание Kaspersky Rescue Disk 2019 от 20.03.2019Описание   Скачать Kaspersky Rescue Disk 2019 от 20.03.2019СКАЧАТЬ (563,88 Мб) Скриншоты Kaspersky Rescue Disk 2019 от 20.03.2019Скриншоты (2)   Статистика Kaspersky Rescue Disk 2019 от 20.03.2019Статистика   Отзывы о Kaspersky Rescue Disk 2019 от 20.03.2019Отзывы (53)  
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4.26 из 5, всего оценок - 258
  • Рейтинг программы - 4.26 из 5
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Kaspersky Rescue Disk - средство скорой антивирусной помощи, которое будет незаменимо в том случае, если персональный компьютер поражен вирусами до такой степени, что вылечить его с помощью антивирусных программ или лечащих утилит, запускаемых под управлением операционной системы, не предоставляется возможным.

Производит проверку и лечение ПК, при этом эффективность лечения повышается за счет того, что находящиеся в системе вредоносные программы не получают управления во время загрузки операционной системы. В режиме аварийного восстановления доступны только задачи проверки объектов и обновления баз, а также откат обновлений и просмотр статистики.

Возможности Kaspersky Rescue Disk:

  • Настройка параметров сканирования:
    • изменить уровень безопасности
    • изменить действие при обнаружении угроз 
    • сформировать список объектов для проверки  
    • изменить тип проверяемых объектов
    • ограничить длительность проверки
    • задать параметры проверки составных файлов 
    • изменить метод проверки 
    • восстановить параметры проверки по умолчанию 
  • Обновление антивирусных баз непосредственно с диска:
    • выбрать источник обновлений 
    • настроить параметры прокси-сервера 
    • задать региональные настройки
    • откатить последнее обновление в случае необходимости
  • Настройка дополнительных параметров:
    • выбрать категории обнаруживаемых угроз 
    • сформировать доверенную зону 
    • настроить параметры уведомлений 
    • задать время хранения файлов отчетов
    • задать параметры хранения объектов карантина и резервного хранилища 
  • Формирование детального отчета по результатам проверки
  • Просмотр подробной статистики работы программы
Что нового в Kaspersky Rescue Disk 2019 от 20.03.2019?
  • Обновлена база данных вредоносных программ.
Kaspersky Rescue Disk
Kaspersky Rescue Disk
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 61 599
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Kaspersky Rescue Disk

Андрей про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (13.04.2016) [14-04-2016]

Подскажите, пожалуйста, последовательность действий для ламера.
на флешку образ сделал- что дальше?
на 8.1 винде выскакивает синий экран.
1 | 6 | Ответить

Sapfira в ответ Андрей про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (26.02.2018) [02-03-2018]

Нужно загрузиться с созданного носителя, выбрав в БИОС флешку вместо жесткого диска. Но проще это сделать через Boot-menu.
Тут более подробная инструкция по работе с программой: https://everyweb.ru/kaspersky-usb-rescue-disk
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Владислав про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (16.06.2014) [19-06-2014]

Кто скачивает Касперский знайте что удалить его очень сложно . Он сам как вирус внедряется в систему .
6 | 3 | Ответить

Raf в ответ Владислав про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (26.01.2015) [28-01-2015]

Это касается всех антивирусных программ.Удалять остатки, после денистоляции,нужно в ручную.
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Иван в ответ Владислав про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (11.03.2016) [14-03-2016]

Есть утилиты для удаление антивирусов скачиваеш и всё удаляет все остатки вместе с антивирусом.
2 | 1 | Ответить

макс про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (12.02.2014) [13-02-2014]

два анти вируса нельзя на комп ставить
2 | 5 | Ответить

Андрей в ответ макс про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (05.03.2014) [03-04-2014]

Макс, это вообще-то не антивирус а скорая помощь(Live CD), работает в безопасном режиме на сколько знаю...
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Raf в ответ Андрей про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (26.01.2015) [28-01-2015]

Именно так.
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Irshat про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (20.11.2013) [10-01-2014]

Жаль что на KRD нет функции восстановления системы после заражения.После сканирования сильно зараженного компа не удалось запустить винду. Восстановление загрузки с установочного диска тоже не смогла решить проблему.
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lcraFTl про Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 (24.10.2013) [25-10-2013]

Лучшим антивирусный загрузочный диск среди всех, при том бесплатный!
Скачайте утилиту для записи образа на USB
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/rescue2usb.exe
Чтобы мгновенно разблокировать компьютер от винлокера, открываем терминал, вводим windowsunlocker
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