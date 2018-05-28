Etxt Антиплагиат для Windows

Etxt Антиплагиат 4.70.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Etxt Антиплагиат 4.70.0.0Описание   Скачать Etxt Антиплагиат 4.70.0.0СКАЧАТЬ (1,45 Мб) Скриншоты Etxt Антиплагиат 4.70.0.0Скриншоты (5)   Статистика Etxt Антиплагиат 4.70.0.0Статистика   Отзывы о Etxt Антиплагиат 4.70.0.0Отзывы (37)  
Оцените программу!
4.14 из 5, всего оценок - 177
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов. С ее помощью Вы сможете проверить текст на уникальность быстро и эффективно. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить оригинальность статьи в процентном соотношении. Показывает неуникальные фразы, выделив их разными цветами и позволяет тут же отредактировать их и отправить текст на повторную проверку.

Возможности Etxt Антиплагиат:

  • поиск совпадений по Яндексу, Google, Bing, Mail, Nigma, Qip, Poisk, Genon;
  • находить и выделять неуникальные фрагменты текста непосредственно на воссозданной копии веб-страницы;
  • обозначать неуникальные фрагменты различными цветами в соответствии с процентным соотношением совпадений;
  • создавать подробные отчеты проверки уникальности контента с возможностью настройки различных параметров поиска - числа выборок из текста, количества слов в шингле и пр.;
  • вести пакетную проверку всех файлов из папки и на основе списка адресов из файла, адреса могут принадлежать разным сайтам: работать со списком прокcи, в том числе и с приватными через авторизацию;
  • проверять на уникальность все страницы сайта, выдавая подробный отчет по сайту;
  • распознавать капчи (для Yandex, Nigma и Mail) с помощью сервиса Antigate;
  • сортировать файлы в указанной папке по уникальности;
  • вести историю проверок.
Скриншоты Etxt Антиплагиат:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)109 / 333 463
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск информации - другое
ТОП-сегодня раздела "Поиск информации"
 

Etxt Антиплагиат 4.63.0.0

Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить

HAL 1.08.283

HAL - поисковик торрентов. Ищет более чем на 40 лучших трекерах. Позволяет качать торренты без рейтинга! Умеет хранить и автоматически вставлять пароли

FREE Music Downloader Studio 2.3.5.7132

FREE Music Downloader - программа для поиска, скачивания, предварительного прослушивания музыкальных файлов в формате MP3 с шести самых популярных русских порталов:

Advego Plagiatus 1.3.3.2

Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность любой статьи или фрагмента текста.

VKontakte.DJ 3.89

Vkontakte.DJ - удобная программа для скачивания музыки и видео из социальной сети ВКонтакте (VKontakte.ru). Позволяет скачивать как отдельные mp3 файлы, так и целые

Google Desktop 5.9.1005.12335

Google Desktop - утилита индексирует данные на жестких дисках/папках, выбираемые по желанию пользователя, затем осуществляет быстрый поиск по комбинации букв/слов

скачать Adguard

Отзывы о программе Etxt Антиплагиат

Nika про Etxt Антиплагиат 4.38.0.0 [07-08-2017]

подскажите,пожалуйста,где найти этот ключ??? надоело каждый раз вводить!!!
| 27 | Ответить

Елена Станиславовна про Etxt Антиплагиат 4.13.0.0 [13-02-2017]

Беда этих программ в том, что они считают плагиатом определения и формы устоявшихся словесных конструкций. Каким образом можно изменить словосочетание: "функциональная асимметрия мозга"? да никаким. потому что это - ТЕРМИН. Но подобные программы считают это плагиатом. Так что проверка неэффективна. Научные статьи, дипломы, диссертации изначально требуют приводить цитаты классиков, ученых и только потом высказывать своё мнение. Никакие кавычки и сноски в подобных программах не учитываются. Поэтому уникальность научных материалов оценивать подобным образом нелепо.
20 | 4 | Ответить

Вадим про Etxt Антиплагиат 3.75.1.0 [04-01-2016]

Скачал её отсюда. Программа НЕ работает. В оригинальном тексте находит плагиат и отсылает на сайты чисто рекламного содержания, никакого отношения к теме не имеющим.
6 | 14 | Ответить

Кирилл про Etxt Антиплагиат 3.75.1.0 [08-12-2015]

Естественно пользовался этой программой и не раз, но и она не идеальна, бывает пропускает какие-то куски, далее ищу вручную, нахожу этот плагиат в сети.
Поэтому решил пользоваться уже платными сервисами, один из последних мне понравился - **************
Удобно всё организовано у них.
1 | 27 | Ответить

Елена про Etxt Антиплагиат 3.71.0.0 [27-11-2015]

Я столкнулась с такой проблемой - проверяла статью в системе антиплагиат, и оказалось, что ссылки на сайты, с которых я якобы "заимствовала" свою работу привели меня к собственным текстам, которые гуляют по интернету без всякого авторства. Кто в таких ситуациях защитит самого автора? Напишите, кто сталкивался с такой проблемой и посоветуйте, что делать.
7 | 82 | Ответить

Читать все отзывы (37) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 