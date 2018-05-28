Etxt Антиплагиат 4.70.0.0

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4.14 из 5, всего оценок - 177 Рейтинг программы - 4.14 из 5

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5 Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов. С ее помощью Вы сможете проверить текст на уникальность быстро и эффективно. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить оригинальность статьи в процентном соотношении. Показывает неуникальные фразы, выделив их разными цветами и позволяет тут же отредактировать их и отправить текст на повторную проверку.



Возможности Etxt Антиплагиат: поиск совпадений по Яндексу, Google, Bing, Mail, Nigma, Qip, Poisk, Genon;

находить и выделять неуникальные фрагменты текста непосредственно на воссозданной копии веб-страницы;

обозначать неуникальные фрагменты различными цветами в соответствии с процентным соотношением совпадений;

создавать подробные отчеты проверки уникальности контента с возможностью настройки различных параметров поиска - числа выборок из текста, количества слов в шингле и пр.;

вести пакетную проверку всех файлов из папки и на основе списка адресов из файла, адреса могут принадлежать разным сайтам: работать со списком прокcи, в том числе и с приватными через авторизацию;

проверять на уникальность все страницы сайта, выдавая подробный отчет по сайту;

распознавать капчи (для Yandex, Nigma и Mail) с помощью сервиса Antigate;

сортировать файлы в указанной папке по уникальности;

вести историю проверок. Etxt Антиплагиат для Mac

Скриншоты Etxt Антиплагиат:

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