Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов. С ее помощью Вы сможете проверить текст на уникальность быстро и эффективно. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить оригинальность статьи в процентном соотношении. Показывает неуникальные фразы, выделив их разными цветами и позволяет тут же отредактировать их и отправить текст на повторную проверку.
Google Desktop - утилита индексирует данные на жестких дисках/папках, выбираемые по желанию пользователя, затем осуществляет быстрый поиск по комбинации букв/слов
Отзывы о программе Etxt Антиплагиат
Nika про Etxt Антиплагиат 4.38.0.0 [07-08-2017]
подскажите,пожалуйста,где найти этот ключ??? надоело каждый раз вводить!!! | 27 | Ответить
Елена Станиславовна про Etxt Антиплагиат 4.13.0.0 [13-02-2017]
Беда этих программ в том, что они считают плагиатом определения и формы устоявшихся словесных конструкций. Каким образом можно изменить словосочетание: "функциональная асимметрия мозга"? да никаким. потому что это - ТЕРМИН. Но подобные программы считают это плагиатом. Так что проверка неэффективна. Научные статьи, дипломы, диссертации изначально требуют приводить цитаты классиков, ученых и только потом высказывать своё мнение. Никакие кавычки и сноски в подобных программах не учитываются. Поэтому уникальность научных материалов оценивать подобным образом нелепо. 20 | 4 | Ответить
Вадим про Etxt Антиплагиат 3.75.1.0 [04-01-2016]
Скачал её отсюда. Программа НЕ работает. В оригинальном тексте находит плагиат и отсылает на сайты чисто рекламного содержания, никакого отношения к теме не имеющим. 6 | 14 | Ответить
Кирилл про Etxt Антиплагиат 3.75.1.0 [08-12-2015]
Естественно пользовался этой программой и не раз, но и она не идеальна, бывает пропускает какие-то куски, далее ищу вручную, нахожу этот плагиат в сети.
Поэтому решил пользоваться уже платными сервисами, один из последних мне понравился - **************
Удобно всё организовано у них. 1 | 27 | Ответить
Елена про Etxt Антиплагиат 3.71.0.0 [27-11-2015]
Я столкнулась с такой проблемой - проверяла статью в системе антиплагиат, и оказалось, что ссылки на сайты, с которых я якобы "заимствовала" свою работу привели меня к собственным текстам, которые гуляют по интернету без всякого авторства. Кто в таких ситуациях защитит самого автора? Напишите, кто сталкивался с такой проблемой и посоветуйте, что делать. 7 | 82 | Ответить