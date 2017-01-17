Kids Connect the Dots Lite — увлекательная игра для детей, в которой вам предлагается соединить последовательно точки, в результате чего появится красивый рисунок. В настройках можно выбрать метки для точек (цифры, буквы) и алфавит (русский, украинский, английский). Также можно настроить время появления подсказки для ребенка.

Игра поможет научиться распознавать буквы и цифры, а также ориентироваться в названиях животных и предметов. С игрой родители могут быть спокойны за досуг дошкольников, так как игра принесет не только развлечение, но и пользу.