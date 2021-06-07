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Упражнения для мозга - математические задачи для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Логические - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 593 | Статистика
Размер:17,84 Мб
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Упражнения для мозга - математические задачи - игра для тренировки ума, развивающая концентрацию, скорость мышления, память, математические навыки, устный счет!

Пользователю необходимо отвечать на примеры, чтобы достичь определённой цели! Когда начинается игра, запускается таймер обратного отсчёта, для каждого вопроса, после каждого правильного ответа сложность возрастает! Ваша главная цель – достичь максимально возможного количества правильных ответов, за определённый промежуток времени.

Можно соревноваться с вашими друзьями или с другими игроками. Вам будет предложено одинаковое количество вопросов. В реальном времени - сражайся с другими, узнай кто лучше.

Развивайте свой интеллект, решая как можно быстрее различные математические задачки: сложение, вычитание, умножение и деление! Ограниченное количество времени для ответа только стимулирует ваш мозг работать быстрее, эффективнее и лучше.

Что нового в Упражнения для мозга - математические задачи 2.6.7?
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
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