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Умные Головоломки для Android

Умные Головоломки 2.0 для Android

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Описание Умные Головоломки 2.0 для AndroidОписание   Скачать Умные Головоломки 2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,4 Мб) Скриншоты Умные Головоломки 2.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Умные Головоломки 2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Умные Головоломки 2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Умные Головоломки - сборник увлекательных головоломок на любой вкус, которые отлично подойдут всем, кто любит игры для мозга, тренировать мозг или логические игры. Доступно более 5000 уровней с различными блоками, фигурами и формами. Приложение не требует подключения к Интернету.

Включает в себя следующие головоломки:

  • Блоки пазл - перемещайте блоки в специальные формы. Формой для размещения блоков может быть, как простой прямоугольник или квадрат, так и более сложная фигура.
  • Гексы пазл - Блоки собраны из шестиугольников (гексов), которые также нужно перемещать в формы.
  • Трубы - водопроводчик - нужно проложить трубопровод используя имеющиеся трубы на игровом поле.
  • Симметрия - головоломка, основанная на физических законах. Вы должны помочь фигурам достичь симметрии.
  • Одна линия - соедините все точки на игровом поле одной линией.
  • Путь - пройдите свой путь используя все слоты на игровом поле.
  • Головоломки со спичками.
  • Кристаллы - головоломка с неклассическим подходом, в которой есть уровни и очень интересные задачи для тренировки мозги.

Основные преимущества нашей игры:

  • Игра занимает мало место и поэтому даже на слабых устройствах в нее будет легко и комфортно играть.
  • Не требует подключения к Интернету.
  • Большое количество самых популярных головоломок.
  • Более 5000 уровней с различными блоками, фигурами и формами.
  • Использование технологии тренировки мозга – проходите несложные, но заковыристые уровни, постепенно повышая ваш IQ.
  • Результаты измерения вашего IQ будут отображаться в процессе прохождения игры.
  • Подойдет как взрослым так и детям.
Умные Головоломки
Умные Головоломки
Умные Головоломки
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЛогические - Головоломки
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