Num Unite для Android

Num Unite 1.0.8 для Android

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Описание Num Unite 1.0.8 для AndroidОписание   Скачать Num Unite 1.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (3,46 Мб) Скриншоты Num Unite 1.0.8 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Num Unite 1.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Num Unite 1.0.8 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Num Unite - это увлекательная головоломка с объединением чисел для мобильных устройств на платформе Android. Объединяйте минимум три ячейки с меньшими числами, чтобы получить большее число.

Постепенно уровень сложности повышается и необходимо более тщательно и продумано выбирать место расположения следующего числа. Когда мест для установки чисел не осталось, то игра заканчивается.

Присутствует возможность скрывать статус бар, менять тему оформления (темная/светлая) и изменять громкость.

Num Unite
Num Unite
Num Unite
Num Unite
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 453
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
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Отзывы о программе Num Unite

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